Тренер "Сельты" рассказал об адаптации Смолова в Испании

Главный тренер испанской "Сельты" Оскар Гарсия отметил, что у форварда его команды Федора Смолова идеальные навыки, и что россиянин - игрок высокого уровня.

Об адаптации Смолова в новом чемпионате Гарсия рассказал в эфире телеканала Movistar по окончании встречи 27-го тура Примеры с "Хетафе" (0:0).

"Мы знали, что характер у Смолова не такой, как у типичного русского. Он экстраверт, идеально разговаривает по-английски. Помню его с тех пор, как "Зальцбург" играл с "Краснодаром".

Тогда я понял: Федор футболист иного уровня. Если он будет сфокусирован, ему не потребуется много времени на адаптацию, у него превосходные навыки. Смолов окружен хорошими исполнителями. Надеемся, уровень его выступления будет расти и в скором времени мы увидим форварда в лучшей форме", - сказал Гарсия.

Смолов перешел в "Сельту" из "Локомотива" в зимнее межсезонье на правах аренды до конца нынешнего сезона. В шести матчах за клуб из Виго россиянин забил один мяч: в выездной встрече с мадридским "Реалом" (2:2).