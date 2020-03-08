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Рубрика: Экономика

Uber выплатит компенсацию своим сотрудникам, заразившимся коронавирусом

Uber выплатит компенсацию своим сотрудникам, таксистам и курьерам, которые заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил старший вице-президент компании Эндрю Макдональд.

Фото: AP Photo/Anmar Khalil
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"Мы поддерживаем водителей и курьеров, у которых диагностирован COVID-19 или которые размещены в карантине органами здравоохранения​​​. Водители и курьеры, оказавшиеся в этих ситуациях, получат компенсацию на срок до 14 дней", - приводит заявление Макдональда РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Сервис Uber объединяет таксистов более чем в 100 городах мира и является одним из лидеров рынка. Штаб-квартира компании находится в американском городе Сан-Франциско.

Экономика Бизнес Крупные компании Распространение коронавируса COVID-19

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