В России обнаружены три новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции - один случай в Калининградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Таким образом, в России на сегодняшний день зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан Китая, 14 у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии.

Выписаны по выздоровлению двое граждан Китая и один гражданин России, говорится в сообщении. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.

8 марта число людей, заразившихся коронавирусом в мире, превысило 105 тысяч человек. Число выздоровевших составляет почти 60 тысяч человек, умерли почти 4 тысячи человек.