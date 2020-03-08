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08.03.2020 16:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России обнаружены три новых случая коронавируса

Текст: Роман Маркелов
В России зарегистрированы три новых случая заболевания коронавирусом. Все заразившиеся - россияне, они в последние две недели посещали Италию.
Медицинские работники патрулируют аэропорт Ан-Наджаф, Ирак. Фото: AP Photo/Anmar Khalil Медицинские работники патрулируют аэропорт Ан-Наджаф, Ирак. Фото: AP Photo/Anmar Khalil
Медицинские работники патрулируют аэропорт Ан-Наджаф, Ирак. Фото: AP Photo/Anmar Khalil

За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции - один случай в Калининградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Фото: Zhang Yuwei/Xinhua via AP
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По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Таким образом, в России на сегодняшний день зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан Китая, 14 у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии.

Выписаны по выздоровлению двое граждан Китая и один гражданин России, говорится в сообщении. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.

8 марта число людей, заразившихся коронавирусом в мире, превысило 105 тысяч человек. Число выздоровевших составляет почти 60 тысяч человек, умерли почти 4 тысячи человек.

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