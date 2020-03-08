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08.03.2020 09:00
Рубрика: Власть

В войска Росгвардии поступает вооружение, превосходящее мировые аналоги

Текст: Иван Петров, Михаил Фалалеев
О поставках нового вооружения и техники для нужд ведомства в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов. По его словам, в настоящее время в войска поступают высокотехнологичные образцы вооружения и техники, не только не уступающие мировым аналогам, но и по многим показателям превосходящие их. Это бронированные автомобили "Патруль", специальные бронированные машины ВПК, многоцелевые вездеходы "Чаборз" М-3 высокой проходимости.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

"Наши главные требования к вооружению, военной и специальной технике - это надежность в эксплуатации, защищенность, удобство для личного состава и соответствие тем задачам, которые возложены на войска национальной гвардии. При выборе предпочтение мы отдаем российскому производителю. Совместно с отечественными производителями вооружения оперативно и эффективно решаются вопросы обновления модельного ряда огнестрельного оружия. В целом, арсенал войск постоянно модернизируется и обновляется", - рассказал директор Росгвардии.

Фото: gorodenkoff / istock
Служащие в Росгвардии будут обязаны пройти проверку на полиграфе

Что касается перспектив, то в ближайшее время, по словам Виктора Золотова, планируется принять на снабжение патрульные автомобили с комплектом специального оборудования. Они разработаны по техническому заданию и с учетом практического опыта вневедомственной охраны Росгвардии для подразделений, несущих службу на улицах. Такие автомобили будут оснащены современными цифровыми IT-системами и всесезонными приборами наблюдения и распознавания объектов, приборами ночного видения, устройствами для удаленного доступа к информационным базам данных.

Кроме того, для подразделений специального назначения разработан и проходит государственные испытания специальный бронированный автомобиль Росгвардии "Горец-ССН". В его конструкцию заложены перспективные решения по подвижности и защищенности, отметил генерал Золотов, добавив, что в морских воинских частях в то же время активно применяются современные скоростные катера различной модификации, в том числе на воздушной подушке.

Справка "РГ"

Новейший броневик "Горец-ССН" был впервые показан в мае прошлого года на научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов РФ" в Балашихе. Тогда сообщалось, что бронемашина существует пока в единственном экземпляре и прямо с выставки отправится в одно из подразделений для опытной эксплуатации. Специальная бронемашина колесной формулы 6Х6 создана на базе шасси "КамАЗ"-5350. Запас хода 1 тысяча км. Бронемашина имеет противоминный пол. Достаточное количество бойниц позволяет вести огонь из автоматического оружия. Броневик рассчитан на перевозку 12 бойцов, имеется специальный бокс для перевозки снаряжения. Распашные двери сзади и сбоку позволяют быстро покинуть машину, также имеются эвакуационные люки. На крыше автомобиля две точки для установки пулемета или автоматического гранатомета.

Полностью интервью директора Росгвардии Виктора Золотова читайте в номере "РГ" за 10.03.2020

Власть Безопасность Правительство Росгвардия

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