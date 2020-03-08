Ватикан изменил вековым традициям из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса Святой престол пошел на беспрецедентные меры и изменил вековым традициям - Папа римский впервые провел воскресную молитву не из окна Апостольского дворца Ватикана, а через видеотрансляцию в Сети. Библиотека Апостольского дворца была превращена во временную студию для онлай-трансляции.

Во время проповеди Франциск обратился к теме эпидемии коронавируса в мире. "Молитвой я близок к людям, которые страдают из-за нынешней эпидемии коронавируса и ко всем, кто проходит лечение. Я присоединяюсь к моим братьям-епископам, призывая верующих пережить этот сложный момент с силой веры, ясностью надежды и усердием милосердия. Пусть время Великого поста поможет всем нам придать евангельский смысл и этому моменту испытания и боли", - цитирует его РИА Новости.

Как отмечают официальные СМИ Ватикана, до 15 марта, как минимум, не планируется никаких массовых мероприятий на площади у собора Святого Петра. "Это необходимо, чтобы избежать риска распространения COVID-19", - отмечает итальянское издание Correiri.