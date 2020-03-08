Владелец итальянского футбольного клуба заболел коронавирусом

Владелец клуба "Новара", выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии по футболу (серия C), Маурицио Рулло попал в больницу с коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды из одноименного города. Результат его анализов на инфекцию дал положительный результат.

Функционеру поставили диагноз после возвращения из Германии, где он находился в рабочей поездке. Поскольку Рулло был в отъезде и по прибытии на родину не контактировал с командой, игроков после проверки решили не класть на карантин.

Это уже вторая команда серии C, в которой обнаружен COVID-19. Ранее заболевание выявили у двух игроков и одного сотрудника клуба "Пьянезе".

Италия является эпицентром вспышки коронавируса в Европе. В стране было зарегистрировано более пяти тысяч случаев заражения данной инфекцией. Среди них 233 человека умерло, еще 567 находятся в отделении интенсивной терапии. С целью профилактики болезни все спортивные мероприятия в Италии как минимум до 3 апреля проводятся без зрителей.