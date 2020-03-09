В ночь с 9 на 10 марта 1945 года 334 американских бомбардировщика B-29 поднялись в воздух с островов Гуам и Сайпан в Тихом океане и взяли курс на японскую столицу. Самолеты сбросили на густонаселенные районы Токио тонны снарядов M-69 с зажигательной смесью. Пламя моментально охватило плотно застроенный деревянными домами город и превратилось в огненный смерч. В результате авиаудара погибли около 100 тысяч человек, в основном мирные жители, женщины и дети. Более миллиона остались без крова.

В Японии этот день не забудут никогда. Тем не менее в общенациональном масштабе дату не отмечают. В Токио только 29 лет назад на регулярной основе стали проводить памятные мероприятия. Кстати, в этот раз их впервые с 1991 года пришлось отменить. Свои коррективы внесло распространение в стране коронавируса COVID-19. Вечером 10 марта в японской столице должны были собраться около 600 человек, в основном пострадавшие от авиаудара и члены их семей.

В Токио есть небольшой музей, экспозиция которого посвящена бомбардировке японской столицы. В компактном трехэтажном здании, которое построили в 2002 году, хранятся свидетельства того страшного дня. Энтузиасты собирали экспонаты с 1970 года. Примечательно, что музей был создан на средства от пожертвований тысяч простых граждан. Участок земли под строительство мемориального комплекса также был подарен одним из жителей.

Сегодня выставленные там экспонаты не дают забыть о трагедии прошлых лет. Экспозиция, пусть и небольшая, позволяет получить полноценное представление о масштабах бесчеловечности американских бомбардировок. Ощущение тревоги и ужаса появляется, когда видишь расплавленные под воздействием высокой температуры посуду, небольшую вазу от цветов или стеклянную бутылочку для кормления ребенка. Обугленные детская шапочка и одежда только усиливают это чувство. За каждым из предметов - погибшие и покалеченные люди.

В музейном комплексе на стенах висят черно-белые фотографии. На кадрах запечатлено множество погибших, которые свалены в кучи прямо на улицах или хаотично разбросаны в воде у берега реки. На одном из снимков видны обугленные останки двух застывших в муках адской боли тел - матери и маленького ребенка. Женщина пыталась спасти себя и малыша, но не смогла укрыться от огня.

Японская пресса старается не обходить стороной годовщину бомбардировок Токио. В музей приходят школьники. Им показывают фильмы и рассказывают об ужасах войны.

Еще живы свидетели бомбардировки. Корреспондент "РГ" поговорил с Харуё Нихэи. Сегодня этой все еще бодрой женщине больше 80 лет. Японка призналась, что на всю жизнь запомнила 10 марта 1945 года. Тогда Нихэи-сан была обычной японской девчонкой. Вечером 9 марта 1945 года она гуляла на улице с друзьями. Школа из-за бомбардировок не работала. Стало вечереть. Ребята попрощались и разошлись по домам, договорившись встретиться на следующий день. Никто не предполагал, что для многих этот вечер был последним.

Ночью девочку разбудил взволнованный отец. "Он резко поднял меня с постели и сказал надеть бокудзукин (специальную матерчатую шапку, предназначенную для защиты головы, шеи и плеч во время бомбежки)", - рассказывает она. Вместе с матерью и младшей сестрой они укрылись в небольшом погребе, своего рода бомбоубежище. Позже к ним присоединились соседи. Позже отец приказал им выбираться из погреба. Бомбардировка усиливалась. Мужчина понял, что под землей всех ждет неминуемая гибель.

Когда девочка поднялась на поверхность, перед ее глазами предстал совсем другой город. "Рядом с нашим домом была широкая дорога. Теперь она напоминала сплошную огненную реку", - говорит Нихэи-сан.

Я видела, как этот малыш загорелся. Мать этого не заметила, пытаясь спасти других детей и себя

По словам японки, вся ее семья взялась за руки и побежала в сторону железнодорожной станции. В те годы в Японии родители носили своих малышей на спине. Японка хорошо запомнила, как одна женщина взяла двоих детей за руки, а третьего, младенца, поместила за спину и побежала. "Я видела, как этот малыш загорелся. Мать этого не заметила, пытаясь спасти других детей и себя", - вспоминает японка. Многие дети выбивались из сил и не могли бежать. Огонь моментально поглощал их. Нихэи-сан до сих пор слышит крики горящих людей. Семье нашей собеседницы повезло больше, хотя зажигательные бомбы все падали и падали с неба. Находящаяся внутри снарядов горючая смесь уничтожала людей.

Наша собеседница очнулась ранним утром 10 марта. Сверху на ней лежали люди, которые пытались укрыться от огня. Повсюду стоял белый дым. Рядом лежали обугленные человеческие тела. Было непонятно, мужчины это или женщины. Имена погибших были никому не известны.

Семье нашей рассказчицы посчастливилось воссоединиться. Отец Нихэи-сан вскоре вернулся с матерью и ее младшей сестренкой. Женщины получили ожоги, но выжили. "Огонь повредил ногу моей сестры. Соседи погибли. Никто из друзей, с которыми мы гуляли вечером, не остался в живых", - вспоминает японка.