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09.03.2020 21:22
Рубрика: Спорт

Золотой марафон

Александр Большунов выиграл "Малый хрустальный глобус"
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
Накануне российский лыжник Александр Большунов стал обладателем "Малого хрустального глобуса" в зачете дистанционных гонок на Кубке мира в сезоне-2019/20.

23-летний россиянин выиграл 50-километровый марафон в норвежском Осло.

В текущем сезоне пройдут еще две дистанционные гонки, однако Большунов уже стал недосягаемым для соперников, набрав 1293 очка и опережая норвежца Сьюра Рете на 429 очков.

По мнению Елены Вяльбе, Александр Большунов - настоящий герой, который своими результатами спас российский лыжный спорт

Отметим, что Большунов завоевал трофей во второй раз подряд. Кроме него дистанционный Кубок мира из россиян выигрывал только Александр Легков в 2013 году.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в беседе с корреспондентом агентства "Р-Спорт" поделилась эмоциями от выступления Большунова:

- Я уже пишу своей команде, что Саня своими результатами сегодня спас российский лыжный спорт. Он молодец, не то слово. Видно было, что гонка тяжелая, но он проявил все свои бойцовские качества, просто молодец! Большунов почувствовал вкус побед, это подзадоривает его. Человек настолько целеустремлен, ответственно относится к спорту, поэтому заслуживает эти победы. Саша вырос как спортсмен, не совершает тех ошибок, что были в прошлом году.

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Отметим, что и в стане норвежской сборной успехами Большунова не удивлены. Так, старший тренер "викингов" Эйрик Мюр Носсум отметил, что относится с уважением к Александру:

- Чтобы соперничать с ним, нужно находиться в отличной физической форме и быть быстрым, насколько это возможно. У нас есть спринтеры, которые могут обогнать его на финише, но они не тянут на дистанции. Есть дистанционщики, способные поддерживать его скорость, но они слабы в финишном спринте. Большунов - идеальный лыжник, без слабых мест.

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