Анна Кузнецова раскритиковала "нездоровые стереотипы о многодетности"

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что ждет седьмого ребенка и "это только придает сил в работе". Детский омбудсмен и многодетная мама уточнила, ее беременность не отражается на степени ее занятости: Кузнецова ведет несколько проектов по совершенствованию работы органов опеки и попечительства, а так же готовит масштабный инновационный проект, "подробности которого пока раскрыть не готова".

На своей странице в социальных сетях детский омбудсмен написала, что "рождение каждого ребенка открывает в человеке новые ресурсы", и появление каждого малыша в ее семье совпадало с важными карьерными событиями. Также женщина поделилась тем, что "узкие пиджаки не наденешь какое-то время, прыжки с тарзанки и прохождение полосы препятствий тоже придется отложить, но для защиты прав детей это придает новые силы", - написала Анна Кузнецова.

Также она заметила, что "в информационном поле действительно есть негативное отношение к многодетным, и это формирует нездоровые стереотипы: многодетность равно малообеспеченность, нуждаемость и, что самое страшное, неблагополучие". Критика и негативные высказывания о неблагополучии многодетных семей, считает Анна Кузнецова, "говорят только об уровне развития и воспитания того человека, который себе их позволяет".

При этом Анна Кузнецова признала, что количество детей действительно влияет на снижение семейного дохода. "Но все эти стереотипы уже меняются, уже уходят в прошлое, а новые меры материальной поддержки со стороны государства должны ускорить этот процесс", - сказала Кузнецова уже в интервью РИА Новости.