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09.03.2020 13:36
Рубрика: В мире

Armani пожертвовал больше 1 миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Текст: Нива Миракян (Рим)

Всемирно известный модельер Джорджо Армани решил не оставаться в стороне от коронавирусной эпидемии. В этот сложный для его родной Италии момент он сделал внушительное пожертвование.

Фото: EPA-EFE/TINO ROMANO
В Германии число инфицированных коронавирусом достигло 1112 человек

"В связи с чрезвычайной ситуацией группа Armani решила перечислить 1 миллион и 250 тысяч евро в пользу миланских больниц Луиджи Сакко, Сан Раффаэле и Института опухолевых заболеваний и римской инфекционной больницы Спалланцани, а также на нужды департамента гражданской обороны Италии", говорится в сообщении модного дома.

Согласно обновленным данным, число инфицированных на Апеннинах перешагнуло за отметку 6 тысяч человек, а количество летальных исходов выросло до 366 случаев.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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