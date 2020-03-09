Armani пожертвовал больше 1 миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Всемирно известный модельер Джорджо Армани решил не оставаться в стороне от коронавирусной эпидемии. В этот сложный для его родной Италии момент он сделал внушительное пожертвование.

"В связи с чрезвычайной ситуацией группа Armani решила перечислить 1 миллион и 250 тысяч евро в пользу миланских больниц Луиджи Сакко, Сан Раффаэле и Института опухолевых заболеваний и римской инфекционной больницы Спалланцани, а также на нужды департамента гражданской обороны Италии", говорится в сообщении модного дома.

Согласно обновленным данным, число инфицированных на Апеннинах перешагнуло за отметку 6 тысяч человек, а количество летальных исходов выросло до 366 случаев.