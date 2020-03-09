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09.03.2020 17:39
Рубрика: Экономика

Биржа в Нью-Йорке приостановила торги после обвала индекса S&P 500 на 7%

Текст: Игорь Зубков

На открытии торгов Нью-Йоркской фондовой биржи индекс S&P 500, в который входят бумаги крупнейших американских компаний, упал на 7% до 2764,21 пункта. После этого в соответствии с регламентом биржи торги были приостановлены на 15 минут.

Фото: Istock
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После приостановки торгов падение индекса S&P 500 замедлилось до 6,2%. Другие индексы демонстрируют такую же глубину падения: NYSE Composite (-6,1%), Dow Jones (-5,3%).

Последний раз автоматическая блокировка торгов срабатывала 1 декабря 2008 года. Тогда индекс S&P 500 завершил день снижением на 8,9%, отмечает Bloomberg.

В своем сообщении NYSE напоминает, что автоматический выключатель имеет три триггера - падение рынка на 7%, 13% и 20%. Последние два триггера еще никогда не срабатывали.

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