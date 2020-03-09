ЦБ решил приостановить покупки валюты из-за обвала нефтяных цен

Банк России решил как минимум на 30 дней приостановить покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Экстренное решение принято в связи с обвалом нефтяных цен после прекращения действия сделки ОПЕК+.

Покупки валюты в марте должны были совершаться в небольших объемах (около 9 млрд рублей в день). Тем не менее, отсутствие спроса на валюту со стороны Банка России поддержит рубль.

Решение о возобновлении покупок ЦБ примет "с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", говорится в его сообщении.

Банк России уже приостанавливал на длительный срок покупки валюты в рамках бюджетного правила в августе 2018 года, когда российский рынок обвалился из-за угрозы введения новых санкций со стороны США. Валютные интервенции были возобновлены только в январе 2019 года, с февраля 2019 года Банк России докупает валюту, не приобретенную в 2018 году.

"Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности", - говорится в сообщении Банка России.