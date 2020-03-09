Новости

Котировки акций российских компаний на Лондонской бирже обвалились на 20-25% 12:22
В Судане совершено покушение на премьер-министра страны 11:59
В Германии число инфицированных коронавирусом достигло 1112 человек 11:56
Минфин отменит аукционы по размещению госдолга до успокоения рынка 11:52
Чехия и Польша вводят проверки на границе с Германией из-за коронавируса 11:45
В Московской школе экспортера прошли обучение более тысячи человек 11:40
В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек 11:35
Президент Турции обсудит Сирию с главами Еврокомиссии и Евросовета 11:25
Матч "Ростов" - ЦСКА посетят 35 тысяч болельщиков 11:19
Судья запретил футболистам итальянского клуба играть матч в медицинских масках 11:07
Взлет доллара и евро не привел к дефициту валюты во Владивостоке 10:37
Макгрегор высмеял Нурмагомедова за слова об уличных драках 10:33
Российские моряки спасли яхту "Сибирь" из "кладбища кораблей" 10:28
Почему на АЗС нельзя вставлять пистолет в бак до оплаты 10:02
ЦБ решил приостановить покупки валюты из-за обвала нефтяных цен 09:57
"Реал" проиграл "Бетису" в чемпионате Испании 09:32
WSJ: Снижение цен на нефть Саудовской Аравией направлено на ослабление позиций России 09:28
На стене сахалинской многоэтажки появилось кино-граффити 09:20
В Индии коронавирус диагностировали у трехлетнего ребенка 08:55
На Сахалине объявили о начале приема заявок на добычу бурого медведя 08:50
У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9 08:25
Во Владивосток спецрейсом прибыли иностранные дипломаты из Пхеньяна 07:45
Медики рассказали о реальном влиянии на здоровье стакана воды натощак 07:40
Пушков ответил на слова Климкина о "катастрофе" в День Победы 07:27
В Ухане закрыли 11 временных госпиталей из 14 06:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
09.03.2020 11:45
Рубрика: В мире

Чехия и Польша вводят проверки на границе с Германией из-за коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Власти Чехии и Польши с сегодняшнего дня намерены ужесточить контроль на границе с Германией в связи с распространением коронавируса нового типа. Как передает Deutsche Welle, у путешественников будут выборочно проверять температуру, чтобы выявить инфицированных. Поскольку это займет определенное время, могут возникнуть пробки, предупреждают в правоохранительных органах.

Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Во Франции из-за коронавируса запретили массовые мероприятия

Интересно, что Польша вводит такой контроль только на одном пограничном пункте - Енджиховице, расположенном на трассе A4 к северу от немецкого города Герлица. При подозрении на коронавирус путешественник будет отправлен в больницу.

Согласно последним данным, в Польше зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом COVID-19, в Чехии - 28 случаев, в Германии - более тысячи. Как отмечают в Польше, первый пациент в страну прибыл именно из ФРГ в начале марта.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 100 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в около 100 стран мира.

В мире Европа Чехия В мире Европа Польша Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минфин отменит аукционы по размещению госдолга до успокоения рынка
ЦБ решил приостановить покупки валюты из-за обвала нефтяных цен
Пушков ответил на слова Климкина о "катастрофе" в День Победы
Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса
В "Фобосе" назвали температурный коридор лета 2020 года
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах