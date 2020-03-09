Чехия и Польша вводят проверки на границе с Германией из-за коронавируса

Власти Чехии и Польши с сегодняшнего дня намерены ужесточить контроль на границе с Германией в связи с распространением коронавируса нового типа. Как передает Deutsche Welle, у путешественников будут выборочно проверять температуру, чтобы выявить инфицированных. Поскольку это займет определенное время, могут возникнуть пробки, предупреждают в правоохранительных органах.

Интересно, что Польша вводит такой контроль только на одном пограничном пункте - Енджиховице, расположенном на трассе A4 к северу от немецкого города Герлица. При подозрении на коронавирус путешественник будет отправлен в больницу.

Согласно последним данным, в Польше зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом COVID-19, в Чехии - 28 случаев, в Германии - более тысячи. Как отмечают в Польше, первый пациент в страну прибыл именно из ФРГ в начале марта.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 100 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в около 100 стран мира.