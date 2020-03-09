Что делать, когда падает фондовый рынок: семь простых правил

Рубль потерял 9% своей стоимости менее чем за два месяца, переместившись с первого места в рейтинге валют по динамике к доллару в группу отстающих. На это не замедлил откликнулся российский фондовый рынок. За прошлый год его доходность в долларовом выражении с учетом дивиденда приблизилась к 50%, а в текущем году Индекс полной доходности РТС потерял уже около 15%.

В очередной раз подтверждается тезис о том, что падение рыка, как правило, происходит очень быстро, в то время как рост - относительно медленный процесс. И если ничего не предпринимать, то есть риск "застрять" в позиции на много месяцев или даже лет.

Помимо скорости падение может поражать своей глубиной. С сентября 2007-го по март 2009 года сводный индекс широкого рынка S&P-500 потерял более половины своей стоимости. На минимуме Индекс опустился на уровень, прежде не наблюдавшийся более 10 лет. Восстановление экономики заняло два года (а ВВП на душу населения по паритету покупательной способности вернулся на уровень 2007 года лишь в 2014-м), а Индекс S&P обновил максимум лишь шесть лет спустя.

Снизить потери или сохранить капитал в условиях финансового кризиса начинающему инвестору помогут несколько простых правил. О них рассказывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

1) Закрыть длинные маржинальные позиции. Можно неограниченно долго сидеть в убыточной позиции без использования кредитного плеча. Но невозможно на рынке одно: долго сидеть в марже. Ваша торговая система обязательно должна предусматривать либо разворот позиции "по тренду" время от времени либо стоп-лосс (приказ на закрытие позиции при неблагоприятном изменении цены). Если сразу не внять звону колокольчика (Margin call), то потом проблемы усугубятся. При увеличении волатильности клиринговая организация поднимет требования к уровню обеспечения. Если рынок продолжит падение, то со временем это вызовет рост ставок на денежном рынке из-за сокращения рублевой ликвидности, и брокер поднимет плату за маржинальное кредитование. Не стоит пытаться "пересилить рынок", пересилить надо себя.

2) Инвестировать в "защитные активы". Защитные активы - это в общем виде ценные бумаги, которые движутся медленнее или против рынка (по-научному, имеют низкий или отрицательный коэффициент "Бета"). На самом деле, их не так много, поскольку большинство бумаг так или иначе движутся в одном направлении. Мы рекомендуем покупать валютные облигации эмитентов с высоким рейтингом, золото. Облигации с купоном, привязанным к инфляции, также на длинном горизонте защищают от обесценения рубля. Но с очень большим лагом.

3) Покупать акции компаний, которые сулят большой дивиденд. Бумаги экспортеров в значительной мере защищены от обесценения рубля (но, увы, не от падения цен на сырье, которое, в свою очередь, один из важнейших факторов ослабления рубля). Дивиденды компаний с относительно низкой долговой нагрузкой, такие как "Полюс", ГМК, "Газпром", "Северсталь", скорее всего, сильно не сократятся по сравнению с прошлым годом, а коррекция котировок, наконец, делает их привлекательными для покупок на длительный срок - год и более.

4) Помнить о том, что после кризиса быстрее всего отрастают акции компаний с большой долей розничных продаж (магазины, авиакомпании, IT компании, розничные банки и др.). Например, Московская биржа не имеет долга в принципе в силу особенностей регулирования. При этом источник доходов никуда не денется. Это фактически "вечная" компания, акции которой выгодно покупать при большом падении. Такие будут выкупать в первую очередь. А до восстановления котировок промышленных компаний и энергетики еще очень далеко. По ним имеет смысл зафиксировать результат (даже отрицательный) и открыть длинную позицию в перспективных бумагах.

5) Избегать вложений в низколиквидные инструменты. В кризис спрос на них падает драматически, спреды расширяются, продать становится сложно в принципе, не говоря уже о том, чтобы сделать это без убытка. А если инструмент неликвидный, то увеличивается риск его делистинга. За 7 лет число акций в биржевом листинге сократилось почти на 50 (из 345), и список пополнялся только за счет ETF.

6) А вот от участия в IPO даже в период нестабильности отказываться не следует. Обычно число IPO в кризис резко сокращается. Но те, кто поборол жадность и решился на публичность, как правило, готовы на хорошую скидку. В кризис инвесторы хватаются в надежде заработать на новых идеях, и их разбирают, как горячие пирожки. Если компания известна и ее бизнес-модель понятна, стоит рисковать.

7) Но не менее действенным советом может стать идея отказаться от инструментов коллективных инвестиций. Помните: профессиональные управляющие не гарантируют вам доход в любых условиях. К тому же люди, имеющие за плечами большой опыт, порой переоценивают свои способности. Уже первый месяц падения рынка показал, что заработали в основном малодеятельные стратегии, состоящие из защитных активов. А в 2009 году методом тыка обезьяна обыграла всех российских профессиональных управляющих. Причем похожий эксперимент в разных видах проводился в нескольких странах, и результат всегда был одинаковым. Не становитесь заложниками ситуации, когда простые правила могут дать вам шанс получить превосходство над профессионалами.