Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 9 по 15 марта

Юбилей Ларисы Голубкиной, судьба Александры Яковлевой, талант Жозе Моуринью, Мюнхенское соглашение, а также премьеры сериалов "Корни", "Тригонометрия", "Иди к папочке" и "Шторм". "РГ" рассказывает, какие программы на телевидении и в интернете лучше не пропустить на этой неделе.

Главные роли Голубкиной

9 марта Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина отмечает юбилей. В этот день, в 13:30, канал "ТВ Центр" покажет выпуск программы "Мой герой" с участием любимой актрисы. А Первый канал подготовил документальный фильм "Лариса Голубкина "Прожить, понять".

Он - о творческой судьбе Голубкиной. Более двух десятков главных ролей сыграно в родном Академическом театре Российской Армии, куда она пришла много лет назад. Ее кинокарьера складывалась ярко: триумфальная "Гусарская баллада", запоминающиеся роли в фильмах "Как вас теперь называть?", "Дайте жалобную книгу!", "День счастья", красавица Царица в "Сказке о царе Салтане", Зоя в киноэпопее "Освобождение", а также роли в телефильме "Трое в лодке, не считая собаки" в блистательной компании Андрея Миронова, Александра Ширвиндта и Михаила Державина.

Лариса Голубкина и сегодня не может однозначно ответить на вопрос, кто она: актриса или певица? Голубкина училась петь у знаменитой Марии Максаковой, солистки Большого театра. И в дальнейшем, снимаясь в кино или играя в театре, она не прекращает петь. Как исполнительница популярных песен и романсов Голубкина объездила с сольными концертами всю страну. В фильме также будет рассказано и о браке с Андреем Мироновым - вместе они прожили четырнадцать лет. И о дочери - актрисе Мария Голубкиной и внуках - Анастасии и Иване.

Первый канал, 9 марта, 10:15

Независимая Александра Яковлева

Премьера документального фильма "Александра Яковлева. Женщина без комплексов" - на канале "ТВ Центр".

"Женщина без комплексов" - прозвали Яковлеву после первой в Советском Союзе эротической сцены в фильме-катастрофе Александра Митты "Экипаж". Независимая, раскрепощённая и уверенная в себе, она штурмовала любые вершины. Почему коллеги называли актрису "ураганом", "цунами" или просто "ведьмой", а близкие - "железная леди"? Она меняла кино на чиновничьи кабинеты. Самолеты - на поезда. Одного мужа - на другого. И никогда не боялась начать всё с чистого листа. Как удавалось молодой актрисе получать столь выигрышные роли, да еще и звёздных партнеров впридачу? И как сейчас ей удаётся пережить самый тяжёлый период в её жизни? Ведь летом 2019 года Яковлева, решив не скрывать тяжелого недуга, публично заявила, что больна раком в последней стадии.

Участвуют: Александра Яковлева, дети актрисы, Александр Митта, Борис Невзоров, Андрей Ургант, Валерий Кухарешин, Борис Криштул, Алла Сурикова и другие.

"ТВ Центр" 9 марта, в 10:35

Следствию поможет... дельфин

Премьера канала НТВ - детектив "Дельфин".

В небольшой приморский городок возвращается уроженец этих мест, московский оперативник Андрей Кораблёв. Вернуться его заставляет известие о скоропостижной смерти деда - старого рыбака и единственного близкого родственника. Здесь его помнят: когда-то он служил в местном УМВД, и у него осталось много знакомых по обе стороны закона. Общаясь с ними, он понимает, что гибель деда не была случайной: в это время в городе идёт активная скупка земли, за которой стоит местный бизнесмен Боровиков. Познакомившись с сотрудницей филиала океанографического института Инной, Андрей встречается с дельфином Анни. К удивлению девушки, Кораблёв уверяет, что понимает язык дельфинов и что её настоящее имя - Василиса! Настоящая дружба, возникшая между человеком и дельфином, оказывается большой подмогой в расследовании гибели деда.

НТВ, 9 марта, 14.00

Бои без правил

Из интернета на ТВ пожаловал сериал "В клетке", главные роли в котором сыграли Павел Прилучный и Владимир Епифанцев.

Остросюжетная драма рассказывает, как Сергей Евдокимов по прозвищу Волчок, отсидевший по 228-й статье, возвращается домой, в городок на окраине Калининграда. Дома его ждёт "жизнерадостная картина": младший брат-аутист Женя еле справляется с пьющей матерью, а любимая девушка Оля делает вид, что их ничего не связывает. Неожиданностью для Сергея становится возвращение отца - Дока, в прошлом успешного бойца смешанных единоборств. Появлению Дока очень рады местные организаторы боёв без правил. Выйдя из одной клетки, Волчок оказывается в другой...

НТВ, 10 Марта, 23.15

Успех "Вестсайдской истории"

В эфире телеканала "Россия К" - Леонард Бернстайн, Хосе Каррерас и другие звёзды в фильме "Дирижирует Леонард Бернстайн. Вестсайдская история".

Обладатель Ордена Почётного легиона, Ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", двух наград "Тони", семи наград "Эмми", шестнадцати "Грэмми" и многих других Леонард Бернстайн был невероятно разносторонним композитором. Но одним из самых известных его произведений стал мюзикл "Вестсайдская история". Задумав адаптировать знаменитую трагедию Шекспира "Ромео и Джульетта" для музыкального театра, хореограф и режиссёр Джером Роббинс, композитор Леонард Бернстайн, автор слов Стивен Сондхайм и драматург Артур Лоурентс, вероятно, не подозревали о будущем фантастическом успехе родившегося, благодаря им, мюзикла. Правда, случилось это не сразу. Премьера "Вестсайдской истории" состоялась в театре Уинтер Гарден 26 сентября 1957 года. Всего спектакль был показан 732 раза. Поначалу партитура Бернстайна, в которой классическая музыка тесно переплетается с джазовыми и латиноамериканскими ритмами, осталась недооценённой. Лишь в 1961 году, после выхода экранизации Роберта Уайза и Джерома Роббинса, мюзикл обрёл статус культового.

В фильме снимались Ричард Беймер, Натали Вуд, Джордж Чакирис и Рита Морено. Картина получила 10 премий "Оскар", 3 премии "Золотой глобус", премию "Грэмми".

"Россия К", 14 марта, 16:00.

Сергей Полунин: учитель танцев

В студии программы "Линия жизни" на телеканале "Россия К" - Сергей Полунин, и.о. ректора Академии хореографии Севастополя, один из самых известных танцовщиков нашего времени. А недавно Сергей выступил в новой роли, став членом жюри первого сезона танцевального телепроекта "Большие и маленькие".

На вопрос, строгий ли он судья, Сергей отвечает: "Я не добрый и не злой - я такой, какой есть. Моя главная цель - помочь. Я не хочу сломать, повредить, cкорее [хочу] починить или улучшить то, что уже имеется". А ещё этот выдающийся танцовщик, в репертуаре которого десятки ведущих партий в лучших театрах мира, участие в международных проектах и фильмах, считает вершиной мастерства преподавательскую деятельность: "Когда ты становишься педагогом, ты поднимаешься на новый уровень. Выше учителя нет никого".

"Россия К", 13 марта, 21:15

Циник из Залещинска

На канале СТС, выходит новый комедийный сериал "Корни" производства компании "АМиК" - создателей легендарной игры КВН.

Главного героя, циничного топ-менеджера Диму Королёва, который вернулся в родной Залещинск из Москвы, играет звезда СТС Марк Богатырёв. Компанию ему составят известные актёры и кавээнщики: Елена Валюшкина, Анна Уколова, Тимур Родригез, Наталья Скоморохова, Сергей Чирков, Владимир Сычёв, Юлия Сулес, Александра Кузёнкина, Ксения Корнева, Ренат Мухамбаев, Антон Лапенко и другие.

По сюжету Диме Королёву приходится вернуться в родной город спустя десять лет, чтобы выкупить местный ДК для строительства торгового центра. Но на пути к бизнес-проекту встанет его бывшая девушка Алёна и по совместительству директор ДК, а также приставучие родственники, которые напомнят амбициозному парню о его корнях.

СТС, 10 марта, 19:00

Вернулся в город патриот

На телеканале ТНТ новый комедийный сериал "Патриот" о спецназовце Сане Кучине, который возвращается из армии в родной городок с большой мечтой сделать свой дом лучшим местом на земле.

Саня - честный, деятельный парень с горячим сердцем, уверен, что у него получится исправить всех хулиганов и алкоголиков, а еще - добиться взаимности от любимой со школьных времен девушки. Порой Сане кажется, что перевоспитать земляков можно только кнутом, но вот незадача: он подал документы в академию ФСБ, а для того, чтобы пройти проверку, ему надо вести себя сдержанно. Сможет ли Кучин не поддаться искушению решать проблемы силой, разберется ли он в отношениях с женщинами и получится ли у него хоть на сантиметр приблизиться к благородной цели?

Главную роль в "Патриоте" сыграл Антон Жижин - дебютант в кино, ученик известного на весь мир режиссера и драматурга Николая Коляды. Также в сериале снялись Алексей Базанов, Владимир Сычев ("Физрук"), Анастасия Талызина, Алена Савастова, Василий Березин, рэпер Нигатив и другие. Производством сериала занималась компания Good Story Media ("Ольга", "Реальные пацаны", "Физрук"), режиссер - Николай Бурлак ("Улица").

ТНТ, 10 марта, 20.00

Мюнхенское соглашение и Вторая мировая

Новый сезон документального цикла "Историада" стартует на телеканале "365 дней ТВ".

В премьерном выпуске ведущий Алексей Юдин предложит экспертам обсудить историческое значение Мюнхенского соглашения 1938 году. Подписанное Великобританией, Германией, Францией и Италией, в советской историографии оно получило прозвище "Мюнхенский сговор". Негативный оттенок смысла, содержащийся в слове "сговор", можно было бы отнести к заказу советской идеологии, ведь никто из руководителей Советского Союза не был приглашен на эту важную международную конференцию. Но тогда почему в Чехословакии Мюнхенское соглашение было названо "Мюнхенским предательством" или "Мюнхенским диктатом"? В то же время, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, едва вернувшись на родину, первым делом заявил: "Я принес мир вашему поколению". А уже через год молодое поколение британцев оказалось на фронтах Второй Мировой войны. Так были ли шансы у Мюнхенского соглашения 1938 года предотвратить Вторую Мировую войну?

365 дней ТВ, 12 марта, 20.00

Трое - "в лодке"

Сериал "Тригонометрия" появится в России сразу после его премьеры в сериальной программе Берлинского кинофестиваля. Это - новый проект BBC от сценариста "Короны" Дункана Макмиллана.

Небогатая пара из Лондона вынуждена заняться поиском соседки, чтобы оплачивать дорогостоящее жилье. С появлением в доме третьего человека - Рэй - Джемма и Киран понимают, что их отношения больше никогда не будут прежними. "Тригонометрия" - история о трех молодых людях, которые созданы друг для друга.

Главные роли исполняют Ариана Лабед ("Лобстер"), Гари Карр ("Двойка", "Хорошая борьба") и Талисса Тейшейра ("Мушкетеры", "Пресса").

Ищите сериал на КиноПоиск HD в коллекции BBC.

КиноПоиск HD, 15 марта

От отца не убежишь

Сериал "Иди к папочке" - еще одна эксклюзивная премьера онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD.

Получив внезапное приглашение от отца, которого он не видел 30 лет, инфантильный и чувствительный мужчина по имени Норвал приезжает знакомиться. Родитель живет в интересном доме в лесу на берегу моря, но, несмотря на приглашение, не очень-то рад видеть сына и все больше выпивает и придирается к нему. Но когда Норвал понимает, что воссоединение семьи не удалось, и решает уехать, происходит непредвиденное событие.

КиноПоиск HD, 12 марта

Особенный Моуринью

Эксклюзивно в Амедиатеке - документальный сериал "The Making of". Первая часть трилогии посвящена футбольному тренеру Жозе Моуринью.

Этот документальный сериал - самый амбициозный проект от DAZN на сегодняшний день. В трех получасовых эпизодах звезды футбола рассказывают о матчах, в которых они принимали участие. Моуринью, который сам себя прозвал "Особенным" - бывший тренер крупнейших европейских клубов, таких как "Челси", "Интер", "Реал" и "Манчестер Юнайтед". В каждом эпизоде представлены эксклюзивные интервью и архивные записи.

Амедиатека, с 14 марта

Женщины - в спорте

Документальный сериал "Женщины Трои" представляет ресурс Амедиатека.

Духоподъемная документальная лента, изучающая невероятную карьеру женской сборной по баскетболу Университета Южной Калифорнии под управлением пробивной Шерил Миллер. Упорные спортсменки под ее чутким руководством вышли на общенациональный уровень и стали первой командой такого рода, посетившей Белый дом. "Они - первопроходцы, чей талант и харизма создали новые возможности для женщин в спорте" - так о своих героинях отзывается режиссер фильма Элисон Эллвуд.

Амедиатека, с 11 марта

Драма вокруг крыши

На ТНТ - телепремьера драматического киносериала "Шторм" с Александром Робаком, Максимом Лагашкиным и Анной Михалковой. "Шторм" - второй совместный проект режиссера Бориса Хлебникова и сценаристки Натальи Мещаниновой, которые работали над фильмом "Аритмия".

Открытие нового дворца искусств в провинциальном городе оборачивается трагедией: крыша здания не выдерживает снегопада и обрушивается на собравшихся. Но кандидату в мэры Крюкову, ответственному за проект, удается избежать наказания - вместо него на скамье подсудимых оказываются его заместитель и главный инженер. Следователю Сергею Градову (Робак) настойчиво рекомендуют не лезть в это дело, однако он добивается ареста Крюкова. Но тут в жизни самого Градова случается трагедия: его любимой женщине Марине (Анна Михалкова) срочно требуется дорогостоящая операция за границей. Ради нее Градов идет на должностное преступление. А раскрыть его будет пытаться старый друг Сергея следователь Юрий Осокин (Максим Лагашкин).

ТНТ, с 10 марта, 22.00