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09.03.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Доллар способен взлететь до уровня 2016 года уже на этой неделе

Текст: Георгий Панин
Курс доллара в конце прошлой недели достиг максимума с начала прошлого года - 68,50 рубля. Еще сильнее подорожал евро - 77,50 рубля. Вторник может принести новые повороты на валютном рынке.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "Российской газеты" рассказал, чего ждать российской валюте дальше:

Фото: iStock
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- Надо сказать, что рубль держится хорошо. Нефть за день упала более чем на 8 процентов до минимума с 2017 год - 45 долларов за баррель на фоне провала переговоров ОПЕК+.

На повестке дня было жесткое, но, возможно, необходимое для спасения рынка нефти решение - снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в день. Россия, квота которой составила бы 500 тысяч баррелей в день, сделку отвергла, и падение продолжилось.

Стоимость барреля в рублях сейчас около 3,1 тысячи. Не рекорд, конечно. Но если цена на нефть не отскочит, то ослабление рубля продолжится. С полной уверенностью сейчас нельзя сказать, где будет курс на открытии торгов во вторник, вероятнее всего, в диапазоне 68-69 за доллар.

Динамика в течение дня также пока не совсем очевидна. При падении цены на нефть ниже 45 долларов за баррель пара USD/RUB может подскочить к отметке 70. Последний раз "американец" достигал такого уровня в марте 2016 года. Но, если цена на нефть отскочит к 47-48 долларам за баррель, то и пара USD/RUB развернется вниз, возможно укрепление в район 67-67,50.

Евро продолжит рост к рублю и другим валютам по мере приближения заседания Европейского ЦБ, хотя действенных мер для поддержки единой валюты в арсенале главы ЕЦБ Кристин Лагард сейчас совсем немного. Лучшим, хотя не для всех, было бы ослабление евро перед угрозой роста инфляции в Китае, замедления темпов роста его экономики и, возможно, ослабления юаня.

Федеральная резервная система США, не исключено, продолжит снижение ставки, но сейчас такое решение рискует оказаться поспешным. Метод "залить систему дешевыми деньгами" на этот раз может не сработать.

Фото: iStock
Россия не готова сокращать добычу нефти сверх уже существующих квот

Едва ли это приведет к росту производства, поскольку экономика, похоже, уже работает на пределе своих возможностей. Очередной рост денежной массы только усугубит и без того непростые долговые проблемы. А укрепление доллара сейчас идет во вред на фоне того, что китайская экономика "серьезно простудилась", а европейская болеет давно. И растет угроза скатывания в рецессию.

В таких непростых внешних условиях, решение вскоре придется принять и российскому ЦБ. Регулятор намекнул на готовность еще раз снизить ключевую ставку. Проблема только в том, что в условиях высокой волатильности на рынках такое решение не пойдет на пользу рублю. Курс USD/RUB в этом случае может легко вырасти опят же - выше 70 рублей.

Иностранные инвесторы уже начали выходить из ОФЗ, снижение доходности бондов и ослабление рубля подтолкнет процесс. Повышение ставки, как это было в 2014 году, напротив, сделает атаку на рубль дороже, но ударит по фондовому рынку. И в конечном счете задержит рост экономики.

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