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09.03.2020 15:55
Рубрика: В мире

Эксперт: Под видом мигрантов на Балканы прибывают террористы

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Боснии и Герцеговине (БиГ) угрожает большая опасность превратиться в конечный пункт для армии мигрантов из Турции, среди которых значительная часть террористов и сторонников радикальных исламистских группировок. Об этом предупреждает авторитетный на Балканах эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич.

"Европа закрыла свои границы несколькими рядами колючей проволоки, одновременно призывая БиГ и Сербию быть открытыми для приема мигрантов и поступать в отношении них, как там говорят, гуманно. В действительности же это не вопрос гуманности, а серьезного подхода к безопасности. Мы все еще не знаем, кто все эти люди. Что мы знаем, так это то, что они агрессивные, молодые, побежденные воины, разочарованные своим поражением в войне, являвшиеся ранее членами террористических организаций и вообще не заслуживающие квалификации мигрантов", - цитирует слова аналитика портал Insajder.

Галияшевич обращает внимание и на, что среди так называемых мигрантов практически отсутствуют женщины и дети, а Европа для дистанцирования от них закрывает свои границы, используя в этих целях даже ситуацию вокруг коронавируса.

Особую озабоченность у специалистов в области безопасности вызывает тот факт, что находящиеся среди мигрантов террористы могут присоединиться к местным экстремистам и остаться на Балканах. Нельзя исключать и того, что в обозримой перспективе они предпримут совместные шаги по созданию нового "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) в Европе.

"Большая часть мигрантов не собирается надолго задерживаться в Боснии и Герцеговине, - считает Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО МИД России. - Но факт, что между теми, кто останется в БиГ, есть лица, входящие в "группу риска". Это радикальные элементы и "спящие террористы", которые спокойно расселяются и присоединяются к местным экстремистам. Они легко и быстро находят свое место среди молодых людей из Франции, Испании и Италии, а также БиГ. С учетом всего этого, не исключаю возможности того, что уже в ближайшее время дойдет до конкретных акций по созданию нового "Исламского государства" в Европе, что вначале стало бы неким подобием "Балканского халифата" (БХ).

По мнению Елены Пономаревой, "никакие барьеры не смогут сдержать мигрантов". "Для того, чтобы выжить, чтобы сохранить себя, Европа должна бороться не с последствиями, а с причинами кризиса", - указывает ученый, подчеркивая, что негативные тренды продолжаться до того момента пока "транснациональные корпорации не перестанут грабить суверенные государства в других частях света, находящихся на периферии капитализма".

"Балканский халифат"

Елена Пономарева обращает внимание на то, что Балканский регион является самой "турбулентной зоной" Европы. "Это объясняется сочетанием двух факторов: транзитного положения региона (трубопроводы, транзит грузов и мигрантов, наркотрафик) и чересполосного (вперемежку друг с другом) проживания народов, наложения культур и религий, - считает эксперт. - По этим причинам Балканы весьма уязвимы для внешнего воздействия в условиях обострения борьбы за влияние, территории и ресурсы. Балканы могут стать как самостоятельным очагом конфликта, так и триггером (спусковым крючком) более масштабных противостояний. Учитывая внутреннюю специфику региона, а также внешний фактор - интересы третьих стран (прежде всего США, Германии, Турции, Саудовской Аравии, Ирана), военно-политических блоков (НАТО) и негосударственных субъектов мировой политики (частные военные компании, международные террористические и криминальные структуры), одним из вероятных сценариев развития ситуации видится: "Балканский халифат".

"Очаги - ядра "Балканского халифата" - как сетевой структуры, могут оформиться в ближайшие 10-15 лет, а к середине XXI века это образование может приобрести устойчивые очертания в постоянно расширяющихся границах проживания исповедующего ислам населения региона, - считает профессор. - Это Албания, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, включая Косово, Черногория. Речь в этом случае идет о формировании радикальной исламской политики, плотно вписанной в структуры международного терроризма. Данное утверждение базируется на сухой статистике, которая показывает, к сожалению, лишь вершину проблемного айсберга. Скорость и форма реализации, а также степень вероятности сценария БХ зависит от вариантов глобального развития. В условиях общемирового сценария "глобального военно-силового противоборства" региональный сценарий БХ может быть активизирован в интересах Запада. Радикальных исламистов и боевиков реально использовать против союзников России в регионе, включая прямые военные акции. Главным направлением удара, очевидно, будут православные славяне, прежде всего сербы".

В мире Европа Босния и Герцеговина

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