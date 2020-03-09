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09.03.2020 17:42
Рубрика: Экономика

Эксперт: Россияне все чаще выбирают прагматичные подарки

Текст: Екатерина Петрова

Весенние праздники - 23 февраля, 8 Марта - в этом году не смогли оживить ситуацию на рынке розничной торговли. Традиционного предпраздничного ажиотажа, не было.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По словам директора аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, всплески роста продаж в период гендерных праздников продолжают фиксироваться, но с каждым годом амплитуда скачков сглаживается. Уже сейчас эти всплески проявляются менее ярко. "Один из трендов последних лет - бережливое потребление. Подарки становятся все более рациональными, перестают быть импульсными, как это было в предыдущие годы", - говорит Федяков.

По итогам 2019 года оборот розничной торговли замедлился. В большинстве регионов он подрос на 2-3%, а в отдельных случаях и вовсе крутился около нуля. "Снижение темпов роста розничного товарооборота было характерно для всех крупнейших по объему товарооборота регионов", - сообщили в Институте комплексных стратегических исследований (ИКСИ). Среди причин замедления - слабость потребительского спроса и стагнация в инвестиционной сфере.

При этом устойчиво набирает обороты онлайн-торговля. "Самая высокая доля проникновения онлайн-торговли наблюдается в Москве и Московской области - это 25%. В регионах цифра меньше и составляет 4-5%. В целом, оборот интернет-торговли в России оценивается в 1,9 трлн рублей в 2019 году. Стоит ожидать увеличения объемов интернет-торговли на 22% в 2020 году", - прогнозирует председатель Комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров.

По его словам, начало весны является золотым периодом для ритейлеров. Ведь именно на подарки к 8 Марта россияне готовы потратить больше всего денег. Средний чек презента к этой дате вместе с цветами составляет 4,5 тысячи рублей. В разы скромнее бюджет к 23 февраля. Средний чек не превышает одной тысячи рублей. А вот на подарки к 14 февраля россияне готовы выделить не более 500 рублей.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"В этом году были все также популярны "традиционные" подарки: ювелирные украшения, электроника, аксессуары и парфюмерия. Однако каждый год появляются и новые тренды: например, на смену модным в прошлом году медведям из цветов (продажи снизились на 13%) на 14 февраля пришли эротические белье и атрибутика для создания романтической атмосферы (продажи выросли соответственно на 280% и 120%). Хитом продаж на 23 февраля в этом году стали сложные конструкторы и сборные модели танков, крейсеров и ракет - их продажи на площадке выросли на 350%, также часто дарили электроинструменты (+300%) и цифровые сервисы (+280%)", - рассказала директор по связям с индустрией и корпоративным отношениям Ozon Мария Заикина.

Экономика Товары и цены Общество Ежедневник Праздники Празднование 8 Марта

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