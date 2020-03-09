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09.03.2020 22:33
Рубрика: В мире

Президент Турции проведет переговоры с руководством ЕС

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Столичный выпуск № 50(8104)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник вечером провел переговоры в Брюсселе с руководством Евросоюза - главами Еврокомиссии и Евросовета Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем. Внеплановый саммит Турция - ЕС проходит на фоне резкой эскалации миграционного кризиса на внешних рубежах "единой Европы", который стал для бросивших все силы на борьбу с коронавирусом европейцев крайне неприятным и болезненным "сюрпризом".
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

О том, что внезапный наплыв мигрантов из Турции, которые в конце февраля массово пошли на штурм сухопутной и морской границ Греции, был рукотворным и тщательно спланированным Анкарой, в Европе заявили открыто. В итоге на минувшей неделе лидеры ЕС поддержали Афины не только финансово, экстренно выделив 350 миллионов евро на укрепление греко-турецкой границы, но и публично - на состоявшейся 6 марта встрече в Загребе главы МИД стран Евросоюза осудили использование мигрантов Турцией для "достижения политических целей".

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

В ответ Эрдоган еще больше поднял ставки "дипломатического базара" с Брюсселем. "Эй, Греция! Призываю открыть двери и освободиться от этого бремени. Дайте им пройти в другие страны Европы", - заявил он накануне своей поездки в Брюссель.

Фактически эти слова означают окончательное одностороннее дезавуирование заключенного в 2016 году миграционного соглашения с Евросоюзом, по которому Анкара обязалась сдерживать приток переселенцев в Европу в обмен на выделение ей 6 миллиардов евро, а также либерализацию визового режима и продвижения проекта по созданию таможенного союза Турция - ЕС.

Фото: Вадим Брайдов/РИА Новости
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С точки зрения Эрдогана, европейская сторона не выполнила взятых на себя обязательств, ведь обещанные Анкаре деньги были выделены далеко не в полном объеме. Причем эти средства даже не дошли до турецкого правительства и были распределены главным образом среди европейских НПО. Именно поэтому Турция, не получившая и других преференций от ЕС, более не собирается нести расходы на содержание у себя 3,7 миллиона рвущихся в Европу беженцев.

"Турция в течение последних лет действительно несла тяжелое бремя размещения на своей территории большого количества переселенцев. В Анкаре постепенно росло разочарование недостатком сотрудничества с Евросоюзом. Открыв проход беженцев в Европу через территорию Греции, турки открыто используют свою критическую роль в миграционном вопросе, и теперь, вероятно, Анкара получит больший объем европейских выплат", - пояснил "РГ" ведущий научный сотрудник Греческого фонда европейских и международных исследований (ELIAMEP) Георгиос Дзогопулос.

Эрдоган еще больше поднял ставки предстоящего "дипломатического базара" с Брюсселем

Момент для эффективного задействования "миграционного рычага" выбран чрезвычайно удачно. В условиях, предпринимаемых ЕК и национальными правительствами чрезвычайных мер для борьбы с COVID-2019, новый кризис с переселенцами - это последнее, чего хотят в Евросоюзе. И, после нормализации ситуации с нелегалами на греко-турецкой границе, здесь, по словам главы внешнеполитической службы Жозепа Боррелля, готовы "говорить обо всем остальном" - явный намек на финансовую готовность ЕС вдохнуть вторую жизнь в миграционное соглашение с Турцией.

В повестке Эрдогана помимо переговоров с верхушкой ЕС значится и встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. К помощи альянса отчаянно взывала Анкара во время недавнего обострения боевых действий в сирийской провинции Идлиб. Так и не получив ее от НАТО, в том числе из-за заблокировавшей такую дискуссию Греции, турецкий лидер намерен лично провести "воспитательную работу" со Столтенбергом.

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