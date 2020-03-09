Спецслужбы Соединенных Штатов активно осваивают маркетинговые приемы для поиска информаторов.

ФБР использовало этот кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя". Фото: facebook.com/FBI - Federal Bureau of Investigation

В этот раз для привлечения тайных осведомителей по России ФБР бросило в бой хорошо узнаваемый образ прошлого, разместив в соцсетях постер с кадром из фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979 год). Черно-белая фотография Глеба Жеглова, чью роль в фильме исполнил Владимир Высоцкий, подписана на русском: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". Затем следует призыв поделиться "информацией, которая может помочь ФБР".

Напомним, спецслужбы США раньше разместили на Facebook русскоязычную рекламу для привлечения агентов "в лоб". Объявления схожего содержания, подчас с грамматическими ошибками, разошлись по просторам интернета.

В России многие комментаторы с иронией восприняли творчество заокеанских маркетологов в погонах, напомнив цитату того же Жеглова: "Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач, а он дракон о трех головах, и головы эти - хитрость, жадность, предательство".