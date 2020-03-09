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09.03.2020 20:06
Рубрика: В мире

Хроника коронавируса

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
В Европе установили палатки для проверки на коронавирус. Фото: EPA В Европе установили палатки для проверки на коронавирус. Фото: EPA
В Европе установили палатки для проверки на коронавирус. Фото: EPA
9 марта

Большой не поедет

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) отменил гастроли во Франции, планировавшиеся с 10 по 15 марта, поскольку власти Пятой Республики распорядились отменить все массовые мероприятия, рассчитанные на более чем 1 тыс. участников.

Три новичка

В России зарегистрированы шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - по одному в Белгородской и Калининградской областях, и еще четыре в Москве и области. Все они госпитализированы в инфекционные боксы, их состояние удовлетворительное. Все заразившиеся недавно вернулись из Италии.

Всего к 9 марта, по данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Россияне не спешат закупать продукты из-за коронавируса

Вирус шагает по Европе

Коронавирус стремительно распространяется в странах Европы, а наиболее смертоносная вспышка охватила Италию. Там число летальных исходов за последние сутки увеличилось на 133, а общее число жертв заболевания достигло 366 человек.

В Германии число заболевших коронавирусом увеличилось до 1112, в Испании - до 1006 (25 скончались), во Франции - до 1191 (21 скончались). Растет число случаев в Австрии (112), Великобритании (273), Швейцарии (312), Швеции (248).

Инфекция пустила на свободу

Власти Ирана освободили около 70 тыс. заключенных из-за угрозы распространения коронавируса. В стране зафиксировано свыше 7 тыс заболевших, из которых 237 человек скончались. Все местные школы закрылись до конца марта.

Экономика бьет по тормозам

Распространение коронавируса окажет негативное влияние на спрос и предложение в мировой экономике, считает главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. Ключевые зарубежные фондовые индексы после выходных устремились вниз на новостях о расширении географии заболевания, которые дополнил распад сделки ОПЕК+.

8 марта

Папа ушел в цифру

Папа Римский Франциск впервые прочел воскресную молитву "Ангел Господень" по видеосвязи, а не из окна Апостольского дворца в Ватикане. Проповедь транслировали на больших экранах, установленных на площади Святого Петра, а также по телевидению и в интернете. Такая мера была принята в рамках мер против распространения нового коронавируса. Кроме того, все Ватиканские музеи закрылись по меньшей мере до 3 апреля.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
Компании ловят хайп на коронавирусе

Спорт без зрителей и рукопожатий

Одно за другим отменяются или остаются без зрителей на трибунах спортивные соревнования. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора выступил за то, чтобы приостановить чемпионат страны по футболу. Несколько встреч 26-го тура чемпионата Германии по футболу могут пройти при пустых трибунах из-за коронавируса. Наконец, впервые в истории трибуны будут пустовать на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" (в Бахрейне).

А Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил все предматчевые рукопожатия в рамках турниров под его эгидой из-за распространения коронавируса.

Карантин окончен

Из больницы в Казани выписались россияне, поступившие туда на двухнедельный карантин с круизного лайнера Diamond Princess.

А днем ранее из больницы в Москве был выписан мужчина, подхвативший коронавирус в Италии. Пациент здоров, никаких симптомов заболевания при выписке у него не обнаружили.

7 марта

Китай идет на поправку

Столетний житель Уханя (китайская провинция Хубэй) выздоровел после инфицирования коронавирусом нового типа и был выписан из больницы. Он стал самым престарелым излечившимся пациентом. В КНР вспышка коронавируса постепенно идет на спад. За сутки выявлено только 40 новых случаев заражения. разменял первую сотню

Число заразившихся новым коронавирусом людей в мире превысило 100 тыс., свидетельствует статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее представитель Тарик Язаревич сообщил, что с 31 декабря в мире зафиксировано 101 827 подтвержденных случаев, умерли 3484 человека.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предположил, что прекращение распространения коронавируса нового типа к лету маловероятно.

Нью-Йорк объявил ЧП

Губернатор амриканского штата Нью-Йорк в субботу объявил о введении режима чрезвычайной ситуации после того, как число зараженных в регионе превысило 100 человек. Он рекомендовал работодателям по возможности организовать работу сотрудников на дому, а также призвал население чаще мыть руки, избегать рукопожатий и не выходить из дома в случае недомогания.

Между тем президент Дональд Трамп отверг предположения СМИ о том, что его администрация с опозданием начала принимать необходимые меры и допустила ряд ошибок. Всего в США число заразившихся составляет свыше 500 человек.

От вируса на удаленку

Руководство Apple рекомендовало всем 12 тысячам сотрудникам своей штаб-квартиры в калифорнийском Купертино работать дистанционно. По данным ресурса Business Insider, аналогичные меры приняли Facebook, Amazon, Google и Microsoft.

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