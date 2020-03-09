Итальянские знаменитости запустили в соцсетях кампанию #ЯОстанусьДома

Знаменитые итальянские актеры, певцы и телеведущие обратились к населению с призывом не выходить из дома.

Они запустили масштабную кампанию в соцсетях #iostoacasa (#яостанусьдома), чтобы призвать итальянцев проявить благоразумие и не покидать свои жилища без острой необходимости.

Несмотря на быстрое распространение инфекции, молодежь, убежденная в том, что вирус опасен лишь для пожилых людей, продолжает вести привычный образ жизни и встречаться с друзьями в закрытых помещениях.

В акции, нацеленной убедить их в необходимости коренным образом пересмотреть свои привычки, к примеру, принял участие выдающийся итальянский актер, звезда оскороносного фильма "Великая красота" Тони Сервилло, который на своем примере показывает, что вынужденную паузу в работе нужно и можно заполнить чем-то полезным.

"Посоветуйте мне, пожалуйста, какую-нибудь книгу или стоящий сериал", - обращается актер к своим подписчикам, чтобы отвлечь их от негативных мыслей.

А знаменитый певец Тициано Ферро считающий, что внезапно образовавшееся свободное время нужно непременно тратить на себя, готов в прямом эфире в соцсетях исполнить любую песню для своих многочисленных поклонников.