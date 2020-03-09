В России планируют изменить порядок возбуждения уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков и психотропных веществ.

Соответствующие дополнения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ уже внесены на рассмотрение в Государственную Думу.

Поправки, в частности, предполагают запрещение возбуждения уголовных дел по факту незаконного сбыта наркотиков, если отсутствуют данные об их виде, массе и наименовании. Кроме того, в возбуждении дела можно будет отказать, если нет достаточных сведений, которые указывают на передачу наркотиков другим лицам.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что изменения, которые планируется внести в Уголовно-процессуальный кодекс, должны в первую очередь увеличить уровень требований к правоохранительным органам в области борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ. Кроме того, новые нормы должны снизить как коррупционные риски, так и возможность фальсификаций в уголовных делах данной категории.

По мнению разработчиков, поправки в том числе должны оградить граждан от необоснованного вовлечения в доследственные проверки.

Также в правительстве рассчитывают, что законопроект будет позитивно воспринят обществом "как действие, направленное на укрепление законности в работе правоохранителей". Сейчас до суда доходит лишь 0,1 процента таких дел.