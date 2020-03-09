С тех пор как коронавирусная эпидемия докатилась до Вечного города, Рим перестал быть похожим на себя. Город потерял свою уникальную и присущую лишь ему одному витальность, невольно превратившись в декорации для сюрреалистического кино, финал которого предугадать на данном этапе, увы, практически невозможно.

Разве можно представить себе фонтан Треви без громадной толпы зевак, жаждущих бросить в него заветную монетку? Или вообразить пустеющие испанские ступеньки, по которым еще вчера "движение" не прерывалось даже поздним вечером? С недавних пор новое лицо Рима стало безликим и невыразительным. Даже таксисты, которые здесь сверхвостребованы во все времена, теперь прозябают без дела ввиду отсутствия клиентов не только среди напуганных туристов, но и римлян, отказывавшихся до последнего момента верить в масштабы трагедии.

То, что наш уклад жизни изменится на 360 градусов, стало понятно лишь в прошлую среду, когда итальянский Совет министров неожиданно решил закрыть на 10 дней школы и университеты по всей стране. Этот момент, пожалуй, и стал тем первым тревожным звоночком, сигнализирующим о том, что власти, судя по всему, перестали контролировать ситуацию. Сложней всего объяснить происходящее детям, они искренне не понимают, почему их в одночасье "заперли" дома, лишили школы, кружков, спортивных секций и ограничили в общении со сверстниками. Ужас заключается в том, что многим из ребятишек кажется, что их за что-то наказали. Чтобы освободить ребенка от комплекса вины, лично я не стала придумывать небылицы и объяснила моему 6-летнему сыну, что в стране бушует вирус, от которого нам необходимо во чтобы то ни стало уберечься путем соблюдения нескольких простых правил. Мы, к примеру, тщательно моем руки по несколько раз в день, держим дистанцию в 1 и более метр и ни с кем не обмениваемся рукопожатием и традиционными для Италии поцелуями при встрече. Первые дни без школы моего сына страшно тревожило отсутствие домашнего задания - детей отпустили домой без учебников и рабочих тетрадей. К счастью, решить эту проблему удалось довольно быстро - хвала создателю мессенджеров, благодаря которым через несколько дней родителей все-таки пригласили в школу, чтобы организовать дистанционное обучение. Теперь хотя бы появилась надежда, что учебный год все-таки не продлят, даже если запрет, как поговаривают, будет пролонгирован. Для того чтобы хоть как-то разрядить обстановку, мы с мамами из школы моего сына собираемся по очереди приглашать к себе детей на домашние посиделки со сладостями.

С бытовой точки зрения коронавирус добавил римлянам немало проблем. Боязнь оказаться неожиданно под карантином вынуждает нас всех поддаваться стадному чувству и закупаться впрок "на всякий пожарный". Дефицита в супермаркетах пока не наблюдается, но полки изрядно поредели. Многие торговые точки и аптеки ввели новую услугу "доставка на дом" (она бесплатна для лиц старше 65 лет), которая в Риме до сегодняшнего дня не пользовалась особой популярностью.

К большинству ограничений римляне относятся с огромным пониманием, за исключением разве что одного - сидеть дома

Откровенно говоря, безумно напрягает и то, что деловая и культурная жизнь почти полностью сошла на нет, поэтому пусто в общественном транспорте, поездок на котором, к слову, рекомендуется избегать. Хотя римская мэрия обязала машинистов метро и водителей автобусов носить перчатки и маски (последними римляне, кстати говоря, в виду их отсутствия в местных аптеках почти не пользуются).

Сложность главным образом заключается в том, что сейчас фактически нельзя решить ни одной бюрократической проблемы, так как сотрудников многих контор направили в принудительный отпуск вплоть до 3 апреля, а оставшаяся часть так называемых фрилансеров перешла на систему работы в удаленном режиме, благо технологии это позволяют. Но никаким высоким технологиям явно не удастся возместить простое человеческое общение, походы в музеи, кино, театры, спортклубы, бассейны, посещение церкви. На все эти заведения власти вполне резонно решили временно "повесить амбарный замок".

К большинству ограничений римляне относятся с огромным пониманием, за исключением разве что одного - сидеть дома, как активно призывают власти, они не намерены. Чтобы в этом убедиться, достаточно прогуляться по предместью Рима, приморской Остии, которая с наступлением весны становится местом стечения всей столичной тусовки. В минувшее воскресенье в местных ресторанах и барах, как всегда в это время, яблоку негде было упасть. Правда, нужно отдать должное рестораторам, они скрупулезно исполняют предписание властей, сажая клиентов на расстоянии одного метра друг друга, учитывая, что среди их посетителей нередко встречаются глубоко пожилые лица, находящиеся в "зоне риска".

На фоне стремительно увеличивающихся по вине коронавируса смертей (по этому показателю Италия вышла на второе место после Китая), кто-то, возможно, назовет подобное поведение легкомысленным и безответственным. Я же, успев за эти годы немного изучить итальянцев, все-таки хочу искренне верить, что их неиссякаемое жизнелюбие способно победить любую, даже самую страшную, эпидемию.