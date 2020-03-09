Президент Владимир Путин поручил реформировать миграционные режимы и институт гражданства. Вид на жительство должен будет стать основным статусом, позволяющим претендовать на российский паспорт. Кроме того, появятся три порядка приема в гражданство: общий, упрощенный и особый.

Глава государства указал своей администрации организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ на основе предложений рабочей группы. Доклад нужно подготовить до марта следующего года. Президент также поручил скорректировать план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.

Сейчас миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы, говорится в перечне поручений. Иностранные рабочие часто стремятся обойти сложности и уходят "в тень" либо оформляют гражданство РФ или статус временно и постоянно проживающих. А люди, способные стать полноправными членами российского общества, бывает, сталкиваются с неоправданными трудностями.

Основные направления реформы - создание благоприятных условий переселения в РФ и получения, при желании, гражданства тем, кто знает русский язык и близок нам по ментальности; формирование понятных миграционных правил; повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счет широкого внедрения современных информтехнологий.

Постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранцу в перспективе претендовать на гражданство РФ. Разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус перед получением вида на жительство, предоставляемое по квотам, исключается. Этот институт себя изжил, говорится в документе. Основные требования для вида на жительство: регистрация в государственной информационной системе, проживание на территории РФ, соблюдение законодательства России, отсутствие опасных заболеваний и, как правило, знание русского языка. Срок действия вида на жительство не ограничивается.

Предлагается три вида порядка приема в гражданство: общий, упрощенный и особый. Общий применяется "по умолчанию" ко всем иностранцам и лицам без гражданства. Упрощенный порядок применяется, в частности, к тем, кто прибыл из стран, близких России в социокультурном отношении, к людям в уязвимом положении и так далее. Оба вида требуют знания русского языка и отсутствия социально-конфликтных ситуаций во время проживания в нашей стране. Не будет упрощенного предоставления гражданства по "экономическим" критериям. Такие люди смогут получить статус "долгосрочное пребывание" или "постоянное проживание". Особо ценные для РФ иностранцы могут получить российский паспорт в особом порядке. Решение по ним принимает глава государства по материалам Комиссии по вопросам гражданства при президенте, она же будет рассматривать материалы об отмене решений о приеме в гражданство.

Определяется понятие режима долгосрочного пребывания - более 90 дней в году с любыми законными целями, включая работу и учебу, без оформления вида на жительство и приобретения гражданства РФ. Также предусмотрена возможность выноса части миграционных процедур за пределы страны, включая проверки на наличие оснований, препятствующих въезду, в том числе наличие опасных инфекционных заболеваний. Планируется ввести институт "соглашения о лояльности": иностранцы принимают обязательства, нарушение которых может повлечь утрату права на нахождение в РФ. Предлагается ввести особый миграционный статус "контролируемое пребывание" - для иностранцев, оказавшихся в нестандартных ситуациях, потенциально нежелательных, представляющих угрозу для России. Следует предусмотреть и возможность запрета на въезд в отношении категорий иностранных граждан (например, при эпидемиях), обеспечить медосвидетельствование на предмет опасных заболеваний длительно пребывающих на территории РФ иностранцев, создать механизмы контроля состояния здоровья до въезда, выработать эффективные алгоритмы действий в отношении тех, у кого есть опасные заболевания (включая меры принудительной изоляции). Кроме того, в предложениях говорится о создании цифрового профиля иностранного гражданина.