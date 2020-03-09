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09.03.2020 20:52
Рубрика: Общество

Лето придет в норму

В предстоящий сезон отпусков синоптики ожидают комфортную температуру
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
Во второй декаде марта, после супертеплого старта календарной весны, температура может начать опускаться.
Курортный сезон в этом году начнется на две-три недели раньше обычного. Фото: Лилия Злаказова Курортный сезон в этом году начнется на две-три недели раньше обычного. Фото: Лилия Злаказова
Курортный сезон в этом году начнется на две-три недели раньше обычного. Фото: Лилия Злаказова

Апрель и май будут теплыми, но без рекордов, прогнозируют в центре погоды "Фобос". Как рассказал "РГ" ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец, сейчас превышение над нормой составляет 7-10 градусов, но с каждой декадой эта аномалия будет сокращаться. "Март в любом случае окажется на 3-6 градусов выше нормы. Осадки будут в норме. Апрель уже только на 2-3 градуса окажется теплее обычного. В апреле ожидается дефицит осадков. Май окажется теплее нормы на 1-2 градуса. Аномалия сократится, но в любом случае нас ждет очень комфортная весна", - пообещал Тишковец.

Фото: RobertHoetink / iStock
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Не менее комфортным должно быть и предстоящее лето. Об этом говорят долгосрочные расчеты. Синоптик подчеркивает, что новейшую технологию долгосрочных прогнозов он уже использовал в конце августа прошлого года, когда рассчитывал прогноз на зиму. "За четыре месяца до наступления зимы стало понятным, что зима будет одной из самых теплых, а скорее всего, рекордно теплой. Как вы видите, все оправдалось", - сказал Тишковец.

По его словам, общий фон и в июне, и в июле, и в августе будет на большей части европейской России в целом на один-два градуса теплее многолетних значений. "Средняя температура для Русской равнины - это плюс 20-25 градусов. Если теплее, то температурный коридор составит плюс 21-26, 22-27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта. Все, что выше плюс 27 градусов, это уже стресс для организма", - добавляет синоптик.

Он отмечает, что жители центра уже давно не видели нормального лета - без экстремальной жары, без экстремальных дождей, которые были в прошлом году. Предстоящее лето как раз должно напомнить, какая она - нормальная летняя погода. В то же время он добавил, что из-за отсутствия паводка в связи с малоснежной зимой в отдельные периоды в некоторых местах будет складываться пожароопасная обстановка. А вот курортный сезон на Черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму может в этом году начаться на две-три недели раньше обычного.

Фото: iStock
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Обычно первые отдыхающие появляются на наших курортах с середины апреля. Но санатории и дома отдыха в полную силу начинают работать с мая. Раньше особенно нет смысла, так как вода в Черном море еще холодная, а просто подышать морским воздухом приезжает не так уж и много людей.

Но в этом году погода в каждом месяце нестандартная. Уже сейчас на побережье от Туапсе до Сочи днем плюс 18-20, а то и выше. В Ялте от 16 до 18 тепла. Везде солнечно и без осадков. "Если и дальше так пойдет, то сезон точно можно будет открыть на полмесяца раньше обычного. Вода начнет быстро прогреваться. Уже сейчас ее температура плюс 10-15 градусов. И завершится сезон позже", - полагает Тишковец.

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