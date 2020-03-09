Новости

После развала сделки ОПЕК+ цены на нефть рухнули на 30 процентов 05:50
Китайские врачи вылечили 100-летнего мужчину с коронавирусом 05:24
В Приморье усилили контроль за состоянием приезжающих из-за границы 05:00
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цен на нефть 04:50
КНДР осуществила запуск трех ракет в сторону Японского моря 04:28
В Приморье не зафиксировано сейсмособытий и повышенной радиации 04:15
Один человек погиб в результате перестрелки байкеров в США 03:22
Нефть марки Brent подешевела сразу на треть 02:31
Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря 02:06
Неизвестный устроил стрельбу на территории мечети в Париже 01:52
УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса 01:15
По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново 01:02
Под Новгородом гуляющая с собакой женщина нашла склад немецких боеприпасов 08.03.2020
Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса 08.03.2020
Акции Saudi Aramco рухнули из-за разрыва сделки ОПЕК+ 08.03.2020
Подозреваемый в убийстве подросток из Колпино отправлен под домашний арест 08.03.2020
Начальник генштаба вооруженных сил Италии заразился коронавирусом 08.03.2020
Российский биатлонист Логинов рискует пропустить остаток сезона 08.03.2020
Футболисты в Италии грозят забастовкой, если не остановят чемпионат 08.03.2020
Uber выплатит компенсацию своим сотрудникам, заразившимся коронавирусом 08.03.2020
Нетаньяху предложил мировым лидерам телефонную конференцию по коронавирусу 08.03.2020
На Урале выбрали претендентов на титул "Учитель будущего" 08.03.2020
Минприроды предложило обнулить тарифы за раздельный сбор мусора 08.03.2020
Строительство высокоскоростной магистрали "Москва-Казань" отложено 08.03.2020
В Липецкой области введены дополнительные меры против коронавируса 08.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
09.03.2020 05:24
Рубрика: В мире

Китайские врачи вылечили 100-летнего мужчину с коронавирусом

В китайской провинции Хубэй местный житель, отметивший в прошлом году 100-летний юбилей, смог победить коронавирус COVID-19.

Фото: EPA-EFE/ANDREA MEROLA
Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса

Пожилой мужчина был госпитализирован 24 февраля. Врачи использовали не только стандартную противовирусную терапию, но и традиционную китайскую медицину, а также процедуру переливания плазмы.

Как сообщает агенство Синьхуа, у пациента, помимо коронавируса, были и сопутствующие заболевания - гипертония и сердечная недостаточность. Но, несмотря на это, дедушке удалось справиться с коварным вирусом. Спустя две недели пациент был признан здоровым и выписан из больницы.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Нефть марки Brent подешевела сразу на треть
Эрдоган: Турция может перейти к односторонним действиям в Идлибе
Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса
КНДР осуществила запуск трех ракет в сторону Японского моря
Подозреваемый в убийстве подросток из Колпино отправлен под домашний арест
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах