Китайские врачи вылечили 100-летнего мужчину с коронавирусом

В китайской провинции Хубэй местный житель, отметивший в прошлом году 100-летний юбилей, смог победить коронавирус COVID-19.

Пожилой мужчина был госпитализирован 24 февраля. Врачи использовали не только стандартную противовирусную терапию, но и традиционную китайскую медицину, а также процедуру переливания плазмы.

Как сообщает агенство Синьхуа, у пациента, помимо коронавируса, были и сопутствующие заболевания - гипертония и сердечная недостаточность. Но, несмотря на это, дедушке удалось справиться с коварным вирусом. Спустя две недели пациент был признан здоровым и выписан из больницы.