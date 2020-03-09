Китайские врачи вылечили 100-летнего мужчину с коронавирусом

В китайской провинции Хубэй местный житель, отметивший в прошлом году 100-летний юбилей, смог победить коронавирус COVID-19.
Пожилой мужчина был госпитализирован 24 февраля. Врачи использовали не только стандартную противовирусную терапию, но и традиционную китайскую медицину, а также процедуру переливания плазмы.
Как сообщает агенство Синьхуа, у пациента, помимо коронавируса, были и сопутствующие заболевания - гипертония и сердечная недостаточность. Но, несмотря на это, дедушке удалось справиться с коварным вирусом. Спустя две недели пациент был признан здоровым и выписан из больницы.
Good news! A 100-year-old man with underlying illnesses has recovered from #COVID19 and was discharged from hospital in #Wuhan on Saturday. #coronavirus pic.twitter.com/qSzKslhGuv— China Daily (@ChinaDaily) March 7, 2020