Компании ловят хайп на коронавирусе

В то время как компании активно борются с фейками, стараясь не пропускать недостоверную информацию, на теме коронавируса активно "хайпуют" блогеры. Коронавирус стал модным трендом в TikTok, Instagram и YouTube. По данным Blogger Base, в российском сегменте YouTube размещено более 3 000 видео с упоминанием слова "коронавирус". Одни блогеры запускают слухи о разработке вакцины, другие - создают квесты, где разыгрывают историю на фоне коронавируса, создают серии роликов в стиле рассказов, за которыми интересно наблюдать. Отдельно можно выделить тематику "Видеоигры", где геймеры играют в игру и адаптируют ее под сюжет коронавируса, используя это в заголовках.

"Неизвестно, что будет дальше, но если интерес к коронавирусу будет расти, а новости про эпидемию не утихнут, то больше брендов будут интегрироваться в ролики про коронавирус. Скорее всего, колоссальных просмотров вряд ли удастся достичь, потому что пользователи уже перенасытились этой информацией, но креативный подход к рекламным интеграциям, адаптация продукта под главную повестку и лояльность подписчиков блогеров принесут результаты от influencer-маркетинга", - комментирует Анастасия Вишнякова, маркетолог агентства influencer-маркетинга Woombat.

Ранее стало известно, что Apple и Google начали удалять приложения, так или иначе связанные с коронавирусом. Разработчики приложений сообщают, что Apple отвергает любое мобильное программное обеспечение, связанное с эпидемией коронавируса, если оно не связано авторитетными источниками.

Модераторы магазина App Store тщательно анализируют подобные приложения, чтобы понять, связан ли разработчик с доверенной организацией, например всемирной организацией здравоохранения. Google намерено блокирует результаты поиска по запросу "коронавирус" или COVID-19.

Однако, запрет, похоже, касается только США. "РГ" по запросу "Коронавирус" в Google Play удалось обнаружить несколько десятков приложений, в том числе и популярную игру по моделированию распространения вируса по планете. А вот в российском App Store за модерацией следят внимательнее - мы заметили всего два приложения, никак не связанных с темой коронавируса.

Twitter и Facebook уже ввели запреты на любую дезинформацию, связанную с COVID-19. К борьбе с лже-целителями подключился и Amazon - он не пропускает в магазин товары, якобы являющиеся лекарствами от вируса.