Котировки акций российских компаний на Лондонской бирже обвалились на 20-25%

Глобальные депозитарные расписки российских компаний, обращающиеся на Лондонской бирже, резко упали в начале торгов в понедельник.

Особенно сильно (на 14-25%) снижаются бумаги нефтегазовых компаний - "Роснефти", "Газпрома", "Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Татнефти", "Новатэка", "Газпромнефти".

Также впечатляющее падение продемонстрировали GPR Сбербанка (-23%) и ВТБ (-17%).

Торги на Московской бирже сегодня не производятся по случаю праздничного выходного дня. Как ожидается, они откроются сходным сильным снижением российского фондового рынка.