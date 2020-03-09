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09.03.2020 12:22
Рубрика: Экономика

Котировки акций российских компаний на Лондонской бирже обвалились на 20-25%

Текст: Игорь Зубков

Глобальные депозитарные расписки российских компаний, обращающиеся на Лондонской бирже, резко упали в начале торгов в понедельник.

Особенно сильно (на 14-25%) снижаются бумаги нефтегазовых компаний - "Роснефти", "Газпрома", "Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Татнефти", "Новатэка", "Газпромнефти".

Также впечатляющее падение продемонстрировали GPR Сбербанка (-23%) и ВТБ (-17%).

Торги на Московской бирже сегодня не производятся по случаю праздничного выходного дня. Как ожидается, они откроются сходным сильным снижением российского фондового рынка.

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