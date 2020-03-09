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09.03.2020 09:39
Рубрика: Экономика

Курс доллара превысил 73 рубля

Текст: Роман Маркелов
Рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне обвала мировых цен на нефть. Курс доллара поднимался уже выше 73 рублей, следует из данных торгов на форекс-рынке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: REUTERS
После развала сделки ОПЕК+ цены на нефть рухнули на 30 процентов

Так, около 9:00 мск доллар на форекс-рынке поднимался до 73,04 рубля. Евро доходил на форексе до отметки 83,13 рубля. Поскольку торги на Московской бирже откроются только во вторник, международный межбанковский форекс-рынок может служить единственным ориентиром по курсу российской валюты. Однако прямой зависимости между котировками на нем и завтрашними торгами на Мосбирже нет.

Падение рубля на форекс-рынке продолжается с ночи 9 марта, после открытия азиатских бирж и торгов на нефтяном рынке. Стоимость барреля нефти марки Brent сразу же рухнула примерно на 20% - с 46 долларов на момент закрытия до 35 долларов. Около 9.00 мск нефть продолжала дешеветь, Brent торговался возле 33 долларов за баррель, следует из данных биржи ICE. Фактически это минимум с 2016 года.

Причиной падения цен на нефть стал разрыв сделки ОПЕК+, о котором стало окончательно известно в пятницу, 6 марта. Саудовская Аравия и Россия не договорились о продлении сделки по сокращению добычи нефти после марта, соответствующие обязательства перестанут действовать с апреля. В пятницу нефть успела отреагировать на эти новости падением почти на 10%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Россия благодаря значительному объему резервов может несколько лет исполнять бюджетные обязательства и при цене нефти 20-30 долларов за баррель. Сейчас, согласно бюджетному правилу, федеральный бюджет верстается исходя из среднегодовой стоимости нефти 42,6 доллара за баррель. Доходы от продажи нефти сверх этой отметки отправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

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