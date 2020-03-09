Лукашенко провел совещание с руководством правительства

Пакет проектов нормативных актов, которые, по словам Александра Лукашенко, пронизывают важные сферы жизни общества, вынесены на обсуждение главы государства с руководством правительства Беларуси, сообщает 9 марта пресс-служба президента.

Белорусский лидер дал понять, что назрела "необходимость уточнить, достаточно ли обоснованы эти предложения. Нужны ли они вообще? Есть ли у всех заинтересованных согласованность в их дальнейшей реализации? Просчитаны ли разработчиками все последствия?".

Прежде всего, Лукашенко коснулся вопросов, нерешенность которых люди в первую очередь ощущают на себе. "Это касается гарантий прав работников на финансово несостоятельных предприятиях", - уточнил он, подчеркнув, что никаких компромиссов в этом вопросе быть не может, "вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей". "Никакого популизма здесь нет", - констатировал он.

Обозначил президент и еще одну проблему, с решением которой в республике до сих пор запаздывают. "Речь идет о создании стимулов и инфраструктуры для сбора, переработки, утилизации тары и упаковки товаров", - пояснил оратор. Он привел в пример Швейцарию, где многие товары производятся из вторсырья. "А нам что мешает?" - задал вопрос президент членам кабмина.

Ведь то же стекло получить традиционным образом значительно дороже. "Нет, мы ждем пока жареный петух, как в народе говорят, не клюнет. Деньги под ногами - взять не можем", - с горечью обозначил проблему президент. По его словам, правительство предлагает только через два года сделать то, что апробировано еще в Советском Союзе. "И все эксперты, в том числе администрация президента, дали положительное заключение. Удивительно", - возмутился глава государства.

Акцентировал Лукашенко внимание правительства и на колоссальном потенциале, который аккумулирует в себе электротранспорт. Но и он, вынужден был признать президент, не получает должного импульса и развития. А ведь "это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня", заявил он.

Кроме того, президент предложил рассмотреть предложения, которые "обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сфер и законность в них". В частности, речь шла о совершенствовании системы надзора за техническим состоянием тракторов, прицепов, самоходных машин и оборудования. "Бесхозяйственное отношение к оборудованию, особенно приобретенному с поддержкой государства, недопустимо. Но, главное, исправная техника - залог безопасности людей", - подчеркнул белорусский руководитель.

Он назвал преступлением, когда дорогую технику, отработавшую в хозяйстве два года, бросают под забор, как металлолом. Вместе с тем Лукашенко полагает, что создавать новые структуры с сотнями чиновников, чтобы "ударить по бесхозяйственности", не стоит. "Лучше не вносите такие предложения, - предупредил он. - У нас достаточно контролеров на местах, начиная от председателя райисполкома и заканчивая начальником милиции".

Среди документов, которые вынесены на рассмотрение главы государства, были и проекты указов о дополнительном стимулировании местных органов власти, о предложениях по совершенствованию процедуры банкротства и защите прав работников, о госнадзоре за техническим состоянием тракторов и другой техники, о депозитной системе обращения потребительской упаковки и стимулировании использования электромобилей. В числе обсуждаемых тем также изменение норм беспошлинного ввоза товаров физическими лицами.

Как пояснил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, разработанный указ о дополнительном стимулировании местных органов власти предполагает премирование руководства и работников городских и исполнительных комитетов за достижение определенных результатов. Документ, по его словам, нацелен на раскрепощение инициативы на местах.