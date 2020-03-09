Макгрегор высмеял Нурмагомедова за слова об уличных драках

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор высмеял чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова за слова, сказанные на пресс-конференции накануне боя с Тони Фергюсоном.

Макгрегор разместил в Twitter видео нападения на автобус с бойцами на турнире в2018 году, которое устроил ирландец, где видно испуганное лицо Нурмагомедова, сопроводив это ехидным комментарием: "Уличный боец". После того, как россиянин тогда не вышел из автобуса, Макгрегор долгое время называл его трусом.

Ответ от Нурмагомедова последовал довольно быстро. Он разместил фотографию, сделанную во время своего боя против Макгрегора. На ней чемпион применяет один из болевых приемов против ирландца. От имени Макгрегора он подписал фото: "Помогите!"

После поражения от Нурмагомедова осенью 2018 года ирландец регулярно требует проведения реванша, однако чемпион каждый раз заявляет, что Макгрегор еще не заслужил его.