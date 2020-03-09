Матч претендентов-2020 в Екатеринбурге готовили тщательно и с любовью

О том, как организован один из важнейших турниров года, рассказывает президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский

Как пришло желание провести матч претендентов в Екатеринбурге?

Андрей Симановский: Возглавляю областную шахматную Федерацию с 15 июля 2017 года. И, как мне кажется, за два с лишним года удалось немало сделать. У нас сегодня очень много единомышленников, поддерживает и любит шахматы Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев.

Очень большое влияние оказал на меня Анатолий Евгеньевич Карпов. Он так увлекательно рассказывал об этой игре. Я согласился избираться на пост президента нашей федерации при условии, что Карпов станет во главе ее Попечительского Совета, и получилось.

31 июля 2019 года на первом кубке Губернатора Свердловской области в беседе с Карповым и Куйвашевым я предложил пригласить турнир претендентов-2020 в Екатеринбурге. Оба меня поддержали, и Анатолий Евгеньевич со сцены объявил о наших намерениях. Было еще два кандидата - Аргентина и Испания. А Совет ФИДЕ выбрал наш город. Уверен, тут помимо предложенных Екатеринбургом условий было учтено и мнение Карпова.

А вы сами играете в шахматы?

Андрей Симановский: Конечно. Я - любитель.

Велики ли финансовые затраты на проведение турнира?

Андрей Симановский: Ничего, выдержим. Тут нам помогут и местные власти.

Действительно ли на открытии турнира будет выступать Башмет?

Андрей Симановский: И не только Юрий Башмет с "Солистами Москвы". Пригласили ведущих артистов Большого театра и Мариинки, приедет гитарист Дмитрий Илларионов, саксофонистка Вероника Кожухарова… Вести открытие будут актриса Алена Бабенко и телеведущий Виктор Гусев. Вечером 16 марта наш "Конгресс Холл" подарит всем праздник!

Подыскали пристанище для шахматистов? Среди них попадаются и капризные.

Андрей Симановский: Остановятся в отличном отеле "Хаятт". Думаю, им понравится.

Где пройдет турнир и будет ли вход на соревнования платным?

Андрей Симановский: Все 14 туров в том же "Хаятте". Это очень удобно. И никаких билетов. Следите за игрой гроссмейстеров бесплатно.

Порадуете любителей шахмат еще какими-нибудь турнирами в эти три недели?

Андрей Симановский: Обязательно! Впервые в шахматной истории России проведем Кубок России по быстрым шахматам среди детей на призы губернатора. Ждем юных шахматистов со всей страны. Ребята и сами сыграют в разных возрастных группах, и побывают на состязаниях сильнейших гроссмейстеров. Приятное совместим с полезным. Ну, и все желающие смогут сыграть на Уральском Кубке Анатолия Карпова по блицу. Установлен и приз победителю - 200 тысяч рублей.

Солидный приз для шахматистов.

Андрей Симановский: Мы стараемся.

Слышал, что не так давно вы еще и помогли поставить памятник уральским спортсменам.

Андрей Симановский: Скорее скульптурную композицию, выполненную известным ваятелем из военной студии Грекова москвичом Алексеем Чебаненко. Герои - волейболистки "Уралочки" и их неизменный главный тренер Николай Карполь - личность легендарная.