Матч "Ростов" - ЦСКА посетят 35 тысяч болельщиков

Матч между футбольными клубами ЦСКА и "Ростов" в донской столице посетит около 35 тысяч человек. Все билеты, стоимостью от 400 до 10 тысяч рублей, проданы.

Из-за большой популярности полиция была вынуждена ввести ограничение движения транспорта на западном и восточном проездах у стадиона "Ростов Арена".

"Для развлечения болельщиков напротив Западной трибуны, вне чаши стадиона, будет выставлен новый Кубок ТИНЬКОФФ Российской Премьер-лиги, с которым могут сфотографироваться все желающие" - сообщает пресс-служба ФК "Ростов".

Кроме того, болельщикам будет доступен аквагрим, на секторах А113 и C126 установлены фотобудки для мгновенных фото на память.

Накануне первого круга в Москве завершилась победой "Ростова" со счетом 3:1. Дубль сделал Хорен Байрамян, еще один мяч забил Элдор Шомуродов.