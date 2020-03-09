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09.03.2020 13:30
Рубрика: Экономика

МЭА ожидает нормализации спроса на нефть во втором полугодии 2020 года

Текст: Сергей Тихонов

Специалисты международного энергетического агентства (МЭА) ожидают возвращение спроса на нефть близко к "нормальному" во второй половине 2020 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Фото: REUTERS
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При этом в агентстве считают, что из-за расширения эпидемии коронавируса в мире в первом квартале 2020 года падение спроса на нефть в мире составило до 2,5 млн баррелей в сутки.

В прогнозе говорится, что по итогам 2020 года спрос на нефть снизится в базовом сценарии на 90 тысяч баррелей в сутки, а в пессимистичном - на 730 тысяч баррелей в сутки. Падение спроса на нефть произойдет впервые с 2009 года.

В оптимистичном сценарии, в котором эпидемию коронавируса удастся остановить и локализировать до конца первого квартала этого года, агентство ожидает, что в 2020 году возможен рост спроса на нефть на 480 тысяч баррелей в сутки.

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