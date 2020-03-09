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09.03.2020 11:52
Рубрика: Экономика

Минфин отменит аукционы по размещению госдолга до успокоения рынка

Текст: Игорь Зубков

Минфин фактически предупредил об отмене ближайших аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Тем самым ведомство хочет не допустить избыточного давления на долговой рынок в условиях высокой волатильности. На прошлой неделе Минфин уже отменял аукционы по размещению ОФЗ.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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До конца марта министерству оставалось разместить бумаги на 99 млрд рублей.

"Решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры", - говорится в специальном сообщении Минфина.

Сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет ослабления рубля. При прочих равных снижение курса от прогнозного уровня (65,7 рублей за доллар) на каждый 1 рубль приводит к повышению базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета на 70 млрд рублей.

Кроме того, недоразмещенные объемы могут быть покрыты остатками на едином счете федерального бюджета. Средства Федерального казначейства на счетах в Банке России (за исключением средств дополнительных нефтегазовых доходов) и в размещении на банковских счетах и по операциям репо составляли на 1 марта 4,2 трлн рублей.

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