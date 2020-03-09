Минфин отменит аукционы по размещению госдолга до успокоения рынка

Минфин фактически предупредил об отмене ближайших аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Тем самым ведомство хочет не допустить избыточного давления на долговой рынок в условиях высокой волатильности. На прошлой неделе Минфин уже отменял аукционы по размещению ОФЗ.

До конца марта министерству оставалось разместить бумаги на 99 млрд рублей.

"Решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры", - говорится в специальном сообщении Минфина.

Сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет ослабления рубля. При прочих равных снижение курса от прогнозного уровня (65,7 рублей за доллар) на каждый 1 рубль приводит к повышению базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета на 70 млрд рублей.

Кроме того, недоразмещенные объемы могут быть покрыты остатками на едином счете федерального бюджета. Средства Федерального казначейства на счетах в Банке России (за исключением средств дополнительных нефтегазовых доходов) и в размещении на банковских счетах и по операциям репо составляли на 1 марта 4,2 трлн рублей.