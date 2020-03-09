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09.03.2020 19:21
Рубрика: Власть

В правительстве обсудили сохранение стабильности российской экономики

Текст: Владимир Кузьмин
Ситуация в экономике после снижения цен на нефть и ослабления рубля стала темой совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.
Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK

В нем приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, зампреды правительства Юрий Борисов и Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.

Фото: РИА Новости
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Глава Минэнерго рассказал об итогах встречи ОПЕК+ в Вене 6 марта. Страны не смогли выработать единое решение о продлении действующих договоренностей по сокращению добычи нефти. Российская сторона, подчеркнул Новак, предлагала продлить соглашение на тех же условиях до конца второго квартала, чтобы за это время лучше оценить ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику. Партнеры из ОПЕК решили наращивать добычу и бороться за долю рынка.

Такой сценарий в Минэнерго просчитывали, складывающаяся на нефтяном рынке ситуация, заверил министр, находится в пределах прогноза. "Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке. При этом правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе", - заявил Александр Новак.

Министр финансов Антон Силуанов гарантировал, что у государства достаточно ресурсов для выполнения всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнения поручений президента по итогам Послания и реализации национальных проектов. Кроме того, в условиях устойчиво низких цен на нефть правительство способно поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность, заверил он.

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