Ситуация в экономике после снижения цен на нефть и ослабления рубля стала темой совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.

В нем приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, зампреды правительства Юрий Борисов и Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.

Глава Минэнерго рассказал об итогах встречи ОПЕК+ в Вене 6 марта. Страны не смогли выработать единое решение о продлении действующих договоренностей по сокращению добычи нефти. Российская сторона, подчеркнул Новак, предлагала продлить соглашение на тех же условиях до конца второго квартала, чтобы за это время лучше оценить ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику. Партнеры из ОПЕК решили наращивать добычу и бороться за долю рынка.

Такой сценарий в Минэнерго просчитывали, складывающаяся на нефтяном рынке ситуация, заверил министр, находится в пределах прогноза. "Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке. При этом правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе", - заявил Александр Новак.

Министр финансов Антон Силуанов гарантировал, что у государства достаточно ресурсов для выполнения всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнения поручений президента по итогам Послания и реализации национальных проектов. Кроме того, в условиях устойчиво низких цен на нефть правительство способно поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность, заверил он.