В России интернет-мошенники разработали очередной способ похищения денег со счетов в банке.

Как сообщили в пресс-центре МВД России, преступники стали создавать так называемый зеркальный сайт банка, войдя в который пользователь рискует расстаться со своими накоплениями. Схема отъема денег выглядит довольно просто. Мошенники делают точную копию банковского сайта, где полностью совпадает оформление и адрес. Афера срабатывает в том случае, если человек при входе на сайт не использует сохраненную ссылку, а забивает название в поиске. Система предлагает несколько ссылок с адресом банка, и высок риск нарваться именно на фальшивку.

Если пользователь переходит на зеркальный сайт, то мошенники видят данные, которые он вводит для входа в личный кабинет. Затем эти пароли мошенники используют, уже входя на официальный сайт банка от имени гражданина.

"Далее возможен перевод денег со счета потерпевшего из личного кабинета или подключение к его счету услуги Мобильный банк", - пояснили в МВД агентству ТАСС.

Правоохранители предупреждают, что пользователей должно насторожить появление на странице надписи о техобслуживании сайта или информация о том, что нужно обратиться на сайт позднее.

При этом на телефон не поступает СМС-сообщение от банка о входе в личный кабинет.

В этом случае необходимо незамедлительно обратиться в банк по телефону "горячей линии" и заблокировать счет. Разблокировать его можно при личном обращении в отделение банка с паспортом и картой.