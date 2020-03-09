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09.03.2020 19:31
Рубрика: Происшествия

Зеркальная ловушка

Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
В России интернет-мошенники разработали очередной способ похищения денег со счетов в банке.

Как сообщили в пресс-центре МВД России, преступники стали создавать так называемый зеркальный сайт банка, войдя в который пользователь рискует расстаться со своими накоплениями. Схема отъема денег выглядит довольно просто. Мошенники делают точную копию банковского сайта, где полностью совпадает оформление и адрес. Афера срабатывает в том случае, если человек при входе на сайт не использует сохраненную ссылку, а забивает название в поиске. Система предлагает несколько ссылок с адресом банка, и высок риск нарваться именно на фальшивку.

Если пользователь переходит на зеркальный сайт, то мошенники видят данные, которые он вводит для входа в личный кабинет. Затем эти пароли мошенники используют, уже входя на официальный сайт банка от имени гражданина.

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"Далее возможен перевод денег со счета потерпевшего из личного кабинета или подключение к его счету услуги Мобильный банк", - пояснили в МВД агентству ТАСС.

Правоохранители предупреждают, что пользователей должно насторожить появление на странице надписи о техобслуживании сайта или информация о том, что нужно обратиться на сайт позднее.

При этом на телефон не поступает СМС-сообщение от банка о входе в личный кабинет.

В этом случае необходимо незамедлительно обратиться в банк по телефону "горячей линии" и заблокировать счет. Разблокировать его можно при личном обращении в отделение банка с паспортом и картой.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Финансы Банки Правительство МВД

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