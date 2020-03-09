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09.03.2020 03:22
Рубрика: В мире

Один человек погиб в результате перестрелки байкеров в США

Один человек погиб, еще 17 - пострадали в результате разборок с применением оружия в США.

Неизвестный устроил стрельбу на территории мечети в Париже

Инцидент произошел вечером в субботу в одном из клубов города Кливленд (штат Огайо). В заведении находились байкеры, которые что-то не поделили. Словесная перепалка переросла в серьезный конфликт. Особо буйных выставили за дверь, однако они вернулись с оружием и открыли стрельбу.

От полученных ранений скончался 48-летний мужчина, еще 17 человек с различными травмами госпитализированы. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Сколько человек задержано, РИА Новости не сообщает.

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