Один человек погиб в результате перестрелки байкеров в США

Один человек погиб, еще 17 - пострадали в результате разборок с применением оружия в США.

Инцидент произошел вечером в субботу в одном из клубов города Кливленд (штат Огайо). В заведении находились байкеры, которые что-то не поделили. Словесная перепалка переросла в серьезный конфликт. Особо буйных выставили за дверь, однако они вернулись с оружием и открыли стрельбу.

От полученных ранений скончался 48-летний мужчина, еще 17 человек с различными травмами госпитализированы. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Сколько человек задержано, РИА Новости не сообщает.