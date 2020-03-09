Павел Крашенинников комментирует ход работы над поправками в Конституцию

Работа над поправками в Конституцию выходит на финишную прямую. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел все поступившие предложения и выносит их на второе чтение на пленарном заседании парламента, которое назначено на 10 марта. Это основное чтение, на нем еще возможно внесение корректив и изменений в предложенные тексты.

О том, какие из поправок в числе других выносятся на слушания, "Российской газете" рассказал глава Комитета Госдумы и сопредседатель Рабочей группы Павел Крашенинников.

Павел Владимирович, предложение запретить госчиновникам и депутатам иметь иностранное гражданство и вид на жительство, хранить деньги и ценности за рубежом многим так понравилось, что стали спрашивать, а почему нет запрета на заграничную недвижимость?

Павел Крашенинников: Напомню, что эти ограничения распространяются на председателя и членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации (будущих сенаторов), судей, прокуроров, Уполномоченного по правам человека, высших должностных лиц субъектов РФ, иных руководителей федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных органов.

По инициативе президента запрет в полной мере распространили ко второму чтению и на главу государства.

Что касается недвижимости, тут надо вспомнить, что мы родом из Советского Союза, у многих родные, дедушки, бабушки остались в бывших союзных республиках, ставших зарубежьем. Человек окажется перед выбором: либо оставлять свой нынешний пост, либо зачеркнуть в душе тот родной "домик окнами в сад", доставшийся по наследству. Или другая ситуация - человек пришел на ответственную государственную должность из другой сферы. Раньше был, например, успешным предпринимателем. Таких случаев немало. Развивая свою компанию, он обеспечивал граждан рабочими местами, пополнял бюджет налогами, развивал экономику. Как ему быть с таким имуществом, которое приобрел в результате успешной деятельности? Переоформлять на другое лицо? Продавать?

С правовой точки зрения, в отношении владения недвижимостью у нас не установлены запреты, это было бы ограничением прав. Такая возможность владения, в принципе, появилась у наших граждан только в самом конце ХХ века. И ставить снова запреты, думаю, не правильно. Таким лицам необходимо должным образом декларировать недвижимость, отчитываться перед обществом за свое имущество, тогда нарушений нет.

С людьми, которые вели успешную деятельность за границей, все чаще стали случаться неприятности: то счета заблокируют, то предпринимателя арестуют, то требуют от страны выплатить баснословные штрафы. Как защитить наши интересы?

Павел Крашенинников: Конечно же, каждый такой случай должен рассматриваться отдельно, но общие стандарты правопорядка должны соблюдаться везде. Поправкой в Конституцию, которую внесли парламентарии - члены Рабочей группы, предлагается закрепить, что споры об исполнении решений иностранных третейских судов, налагающих обязанности на Российскую Федерацию, находятся в компетенции Конституционного Суда РФ. Говоря иными словами, Конституционный Суд решит, будет или не будет исполняться такое решение, если оно противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации.

Что означает собой оговорка о публичном правопорядке?

Павел Крашенинников: Она является одним из основополагающих принципов международного частного права. Такая оговорка содержится и в положениях Гражданского кодекса РФ. Там говорится, что норма иностранного права в исключительных случаях не применяется, когда последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае при необходимости применяется соответствующая норма российского права.

Как можно популярно раскрыть, что такое "публичный порядок" в правовом понимании юриспруденции?

Павел Крашенинников: Он включает в себя основополагающие принципы российского права. Прежде всего конституционные, а также принципы гражданского права. Это, например, такие принципы, как равенство участников отношений и форм собственности, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, обеспечение восстановления нарушенного права, а также добросовестность участников отношений. Сюда входят и общепризнанные принципы и нормы международного права, которые являются частью российской правовой системы.

Стоит обратить внимание, что неприменение норм иностранного права на основании нарушения публичного правопорядка возможно только в исключительных случаях и требует от суда серьезного обоснования.

Предлагается новая статья, которая посвящена уважению исторического прошлого нашей страны. К второму чтению эта статья дополнилась словами о Боге: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Можете прокомментировать?

Павел Крашенинников: Речь не идет об изменении подхода Основного Закона к религиозным убеждениям. В главе 2 Конституции, которая посвящена правам и свободам человека и гражданина, содержится статья 28 о свободе совести и вероисповедания. Ее никто не отменяет, она продолжает действовать. Мы не вносим поправки в главы первую и вторую Конституции, которые содержат фундаментальные основы. Российская Федерация остается светским государством, где ни одна религия не может навязываться. Поправка не нарушает принцип светского государства - он остается незыблемым.

Несмотря на десятилетия воинствующего атеизма, люди сохранили в душе веру и святость. Правда, и культ, и обряды у разных народностей очень разнятся. Не воспримут ли они по-разному и эту поправку?

Павел Крашенинников: Ее нельзя вырывать из контекста. На мой взгляд, главный посыл этой поправки - в государственном единстве. Нам как многонациональному народу предки передали много разных священных текстов: Библия, Коран, Тора и другие. И, несмотря на все многообразие, сохраняя память предков, в том числе и веру в Бога, мы признаем исторически сложившееся государственное единство.

Стоит отметить, что многие из предложенных в поправке тезисов уже содержатся в том или ином виде в преамбуле Конституции. Поскольку речь идет об исторически сложившемся государственном единстве, предлагается раскрыть эти тезисы и закрепить в главе 3 Основного Закона, которая посвящена федеративному устройству.

В поправках говорится о том, что дети - важнейшее достояние государства. А что стоит за таким определением?

Павел Крашенинников: Государство признает приоритет семейного воспитания, создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Эти постулаты не вызывают сомнений.

Что касается положения: "Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации", мне не очень нравится такая формулировка. Мы в Рабочей группе долго обсуждали ее. Было предложение указать, что дети - это важнейшая ценность государства. От нее отказались, но и "достояние РФ" - тоже, видимо, не самая удачная, она вызывает критику. Все-таки цель у нас - чтобы формулировки постулатов Основного Закона были ясными, понятными, недвусмысленными и отражали базовые ценности нашего общества.