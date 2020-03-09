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09.03.2020 22:04
Рубрика: В мире

Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Канаде

Текст: Юрий Когалов

Власти Канады подтвердили первый летальный случай, вызванный коронавирусом нового типа. Как передает CBC News, скончался житель Северного Ванкувера.

Фото: AP
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В провинции Британская Колумбия, по данным министерства здравоохранения, зарегистрировано около половины всех случаев инфицирования COVID-19 в Канаде (32 из 69). Как отмечают врачи, пока все случаи заболевания связаны с заграничными поездками, люди заразились в других странах или близко общались с недавно вернувшимися из поездки.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 110 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в почти 100 странах мира.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Распространение коронавируса COVID-19

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