Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Канаде

Власти Канады подтвердили первый летальный случай, вызванный коронавирусом нового типа. Как передает CBC News, скончался житель Северного Ванкувера.

В провинции Британская Колумбия, по данным министерства здравоохранения, зарегистрировано около половины всех случаев инфицирования COVID-19 в Канаде (32 из 69). Как отмечают врачи, пока все случаи заболевания связаны с заграничными поездками, люди заразились в других странах или близко общались с недавно вернувшимися из поездки.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 110 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в почти 100 странах мира.