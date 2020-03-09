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09.03.2020 19:44
Рубрика: Экономика

Место рождения цен

Почему Россия вышла из нефтяной сделки ОПЕК+
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
Жесткая позиция России на переговорах с партнерами по сделке ОПЕК+ стала определяющим фактором, положившим конец попыткам искусственно регулировать нефтяной рынок. С 1 апреля этого года соглашение о сокращении добычи перестает действовать, и у ее участников больше нет никаких обязательств по снижению производства "черного золота".
Александр Новак: С 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти больше ни у кого нет. Фото: РИА Новости Александр Новак: С 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти больше ни у кого нет. Фото: РИА Новости
Александр Новак: С 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти больше ни у кого нет. Фото: РИА Новости

Фактически соглашение о сокращении добычи, действующее с начала 2017 года, перестанет существовать с 1 апреля этого года. Глава российского минэнерго Александр Новак сказал, что с "1 апреля обязательств по сокращению добычи больше ни у кого нет". По его словам, наращивание производства нефти в России теперь будет зависеть только от планов компаний.

Судя по тому, как происходили переговоры членов пакта ОПЕК+, позиция России была не спонтанной - шаг был заранее продуман, а последствия взвешены. Официальные переговоры длились совсем недолго, хотя им и предшествовали весьма продолжительные двусторонние консультации. Министры организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) выступили за дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Из них планировалось, что на страны ОПЕК придется 1 млн баррелей в сутки, а на страны, не входящие в нефтяной картель, в том числе и Россию, - 0,5 млн баррелей в сутки. Фактически квота нашей страны должна была увеличиться почти в два раза.

Фото: РИА Новости
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По мнению экспертов, Россия выступила против дополнительного сокращения добычи по нескольким причинам. Во-первых, дальнейшее снижение производства вынудило бы останавливать добычу на уже действующих месторождениях, что могло привести во многих случаях к их обводнению и порче запасов.

Во-вторых, искусственное сокращение добычи не приносило свои плоды из-за наращивания производства нефти в странах, не участвующих в сделке. В первую очередь в США, Канаде, Бразилии и Аргентине. Они нивелировали действия стран ОПЕК+ и увеличивали свою долю на рынке.

В-третьих, сокращение добычи оказывало негативное влияние на темпы экономического роста России, поскольку оно производилось за счет торможения запуска новых проектов. А они, в свою очередь, могли стимулировать развитие смежных отраслей промышленности.

"Прекращение сделки - ожидаемое решение. Слишком большой объем участникам сокращения нужно было убрать с рынка на фоне падения потребления в Китае", - говорит аналитик "Финам" Алексей Калачев. По его мнению, недовольство некоторых нефтедобывающих компаний из-за искусственного торможения производства росло, а дополнительное сокращение заставило бы останавливать добычу на действующих месторождениях. Кроме того, все чаще говорилось о потере доли рынка из-за действия ОПЕК+, которую занимала американская сланцевая нефть. Небольшие и средние производители нефти уже были вынуждены уменьшать производство при стоимости барреля ниже 60 долларов.

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При этом в понедельник источник ТАСС в ОПЕК заявил, что Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, а Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на энергетическом рынке. По словам собеседника агентства, механизм ОПЕК+ все еще жив и может функционировать. До этого сообщалось, что Саудовская Аравия после развала сделки планирует увеличить добычу нефти с 9,7 до 10-12 млн баррелей в сутки для ценового давления на других участников ОПЕК+.

Экономика Отрасли Нефть и газ Сокращение добычи нефти Цена на нефть

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