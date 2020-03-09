Правительство Ливана, небольшого средиземноморского государства на Ближнем Востоке, впервые в истории, всегда отличавшейся турбулентностью, объявило о дефолте по внешним долгам. В понедельник кабинет министров не смог погасить еврооблигации на 1,2 миллиарда долларов. Эксперты называют финансовый кризис главной угрозой национальной стабильности со времен окончания гражданской войны, сотрясавшей эту страну с 1975-го по 1990 год.

По словам премьера Хасана Диаба, в условиях резкого сокращения долларовых резервов власти будут искать возможности реструктурировать долг, который достиг 170 процентов от ВВП страны. Это более 90 миллиардов долларов. "Как мы можем отдавать деньги кредиторам за рубеж, когда наши граждане не могут снять сбережения с собственных счетов? Когда на улицах есть люди, которые не могут позволить себе купить хлеб?" - цитирует Reuters политика. Он признал, что в ближайшее время примерно 40 процентов жителей республики могут оказаться за чертой бедности.

Дефолт был объявлен на фоне не прекращающихся с октября антикоррупционных протестов, которые уже привели к отставке правительства. В январе его возглавил 60-летний экс-профессор Американского университета Бейрута, не состоявший ни в одной из местных партий. Разве что несколько лет назад он успел побывать министром образования. Однако члены новой команды Диаба надпартийными и надконфессиональными не были: их выдвинули шиитская группировка "Хезболла" и союзные с ней силы. Протесты не только не утихли, но переросли в столкновения с полицией, более 500 человек пострадали. По мнению наблюдателей, нестабильность в Ливане, граничащем с Сирией и Израилем, создает риски для всего региона. Тем более что страна с 6-миллионным населением приняла около миллиона сирийских беженцев.