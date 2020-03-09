Представитель певицы МакSим рассказала о ее состоянии после выписки

36-летняя российская певица МакSим, попавшая в больницу после серьезной автокатастрофы, выписана, но в ближайшие как минимум полгода не планирует возвращаться к творчеству.

Об этом передает канал "Звезда" со ссылкой на директора артистки Маргариту Соколову.

"Сейчас никаких планов нет", - заявила представитель. Уточняя, что "план один пока - полный релакс, полное отсутствие работы, съемок, интервью".

Согласно слов Соколовой, далее певица продолжит лечение амбулаторно. Также она "много гуляет на свежем воздухе, бегает и делает массажи".

Настоящее имя МакSим - Марина Амбросимова. Дебютный альбом "Трудный зраст" выпустила в 2006-м. Озвучила принцессу Жизель в русской локализации комедии 2007 года "Зачарованная".