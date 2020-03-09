Как все на свете события распределены во времени неравномерно. Часто бывают недели, когда приходится буквально "изобретать" информповод для статьи. Редко но случается и наоборот : только успевай "хватать" информповоды - а ведь любой упустить жалко!

Такой выдалась прошедшая неделя. Выборы в Кнессет Израиля. Новое правительство Украины. Супервторник Демократической партии США. Встреча Путина с Эрдоганом. Наконец - самое значимое для нашей страны! - сформирован окончательный список поправок в Конституцию. В ближайшее время он будет утвержден Думой уже в третьем чтении.

Но все, конечно, психологически блекнет на информационном фоне пандемии "коронапаники". Для огромного большинства людей в Мире (Россия ничем не отличается) этот Черный Лебедь полностью закрыл любые политически-пиаровские события. Работает и мультипликатор: из-за "коронапаники" надсадно кашляют все мировые биржи.

Кстати, на этой неделе ФРС США резко и в экстренном порядке понизил ставку рефинансирования, но ударная доза аспирина слабо повлияла на температуру больного рынка.

Работает и мультипликатор: из-за "коронапаники" надсадно кашляют все мировые биржи

Так как я не эпидемиолог, то сколь-нибудь содержательно комментировать ситуацию с коронавирусом, естественно, не берусь.

Как обыватель могу лишь заметить, что если одно полушарие воспринимает цифры и ничего совсем уж катастрофичного в них вроде бы нет (всего за 2 месяца пандемии инфицировано ок. 110 000 чел., вне Китая - ок. 30 000.

Правда, рост за пределами КНР пока быстрый: в 25 раз за последние 20 дней! В России, как известно, одна из самых спокойных в Мире ситуаций: не то мы "в инкубационном периоде", не то и правда эффективно борются?), то зато другому полушарию не до аргументов и фактов, непрерывно мигает Страшная Красная Лампочка.

Да, вот так и распространяется Паника - спасибо коллегам из всех мировых СМИ. Другой вопрос - это больше "вредно" или "полезно". Ясно - и то и другое имеет место. Если о вреде паники долго говорить не стоит (чтоб самому не нагнетать!), то ведь и польза очевидна. Усилия всех государств - во многом следствие паники, а эти усилия необходимы хотя бы для того, чтоб паника так в пределах "паники" и осталась...

Ну, а вообще мы видим (в зеркале?) еще одну иллюстрацию, как можно манипулировать общественным мнением, гнать Волны Страха в заданную сторону. Понятно, что на месте вируса могут быть (и это психологически куда комфортнее - есть Виноватый!) Враги всех мастей, "человековирусы, государства-вирусы, народы-вирусы"...

Да и сейчас - см. известный случай, когда на Украине толпа пыталась атаковать больных (кстати, на самом деле здоровых). "Второе полушарие" со Средних (и более Древних) Веков не меняется - этот механизм агрессивного иммунитета легко включить и трудно контролировать.

Ну, а что касается обвала на рынках (например, с 30 декабря 2019 г. российский биржевой индекс ММВБ упал больше чем на 10%, примерно как и американский Доу-Джонс), то специалисты повторяют: "Рынки перегреты, коррекция давно назрела".

Спор лишь о пустячке: это обычное финансовое ОРВИ или и правда коронавирус экономики? Коррекция - передышка перед новым ростом или же преддверие того самого Системного кризиса, про который тоже давно говорят, что он назрел-перезрел и только манипуляции-интервенции Центральных банков (прежде всего - ФРС США) искусственно держат "пузыри на плаву"?

Все это давно перестало в России восприниматься как экзотика, "нам бы ваши заботы", "богатые тоже плачут" и т.д. Даже если реальный сектор экономики пока не слишком пострадал (?), то и падение биржевых рынков бьет уже не по "избранным", а по достаточно широким массам. Так, в январе 2017 г. в РФ было 1 160 000 частных инвесторов, в декабре 2019 г. - уже 3 500 000! 3,5 млн семей - почти 8-9% населения страны, скажем, та самая "продвинутая часть" среднего класса. Думаю, такая "пандемия игроков" вызвана не резким ростом доходов ("девать некуда"!), а скорее наоборот - доходы в реальном секторе слабо растут, и люди ищут другие возможности заработать. Конечно, Россия все равно только в начале славного пути : в США больше 50% взрослого населения имеет биржевые счета, в Японии - около 40% и т.д.

Особая песня - Нефть! С 30 декабря цена грохнулась почти в 2 раза! Толчком стал коронавирус, а настоящий обвал вызван тем, что не смогли договориться о сокращении добычи Россия и Саудовская Аравия. Соответственно курс рубля за то же время упал по отношению к доллару больше чем на 10%, ЦБ стал продавать валюту, и все боятся дальнейшего снижения. Где твердое дно?

Особая песня - Нефть! С 30 декабря цена грохнулась почти в 2 раза! Толчком стал коронавирус

Дорожают доллар/евро, "ничем не обеспеченные зеленые фантики", и по отношению ко всем другим валютам. Да, когда летит все - акции, сырье, недвижимость и т.д., люди поневоле "хватаются за доллар", при всей его вполне реальной инфляции...

Вот так - начнешь описывать "коронаситуацию", не заметишь, как голова кругом, да и статья готова, места больше уже ни на одно из событий, упомянутых вначале, и не осталось...

Ну, что ж - события продолжатся. Битва 78-летнего Сандерса с 77-летним Байденом за право подраться с 73-летним Трампом сулит еще много открытий чудных.

После встречи Путин - Эрдоган ситуация в Сирии подуспокоится, но на войне и затишье не последнее, и ожесточение невечное...

Поправки в Конституцию благополучно примут. Ну, а выборы в Израиле и правительство Украины в конце концов - не более чем сугубо внутреннее дело этих стран.