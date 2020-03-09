"Реал" проиграл "Бетису" в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" в матче 27-го тура чемпионата Испании уступил "Бетису" - 1:2 и не сумел вернуть себе лидерство в турнире.

После победы "Барселоны" мадридский клуб перед матчем против "Бетиса" оказался на второй строчке с отставанием в два очка. И для того, чтобы снова вернуть себе лидерство, команде Зинедина Зидана нужно было в гостях побеждать неуступчивый "Бетис".

В первом тайме команды обменялись голами. На точный удар Сиднея гости ответили голом Карима Бензема в компенсированное время. В концовке встречи "Бетис" сумел выйти вперед после гола Кристиана Тельо. До финального свистка счет так и не изменился.

"Мы сыграли плохо, - заявил после матча Зидан, слова которого приводит AS. - Допустили много ошибок. Думаю, что это наш худший матч в сезоне. И вся ответственность за это лежит на мне".

"Признаю, что результат матча справедлив, - цитирует Marca слова Серхио Рамоса. - Сегодня мы показывали хорошую игру лишь в небольшие отрезки. Если мы хотим стать чемпионами, то таких матчей быть не должно".

После 27-го тура в таблице лидирует "Барселона" - 58 очков, у "Реала" - 56.