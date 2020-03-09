Новости

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии 21:43
"Зенит" не сумел обыграть дома "Уфу" 21:37
Под Воронежем пьяный водитель задавил семью 21:23
Видео: лидер Rammstein покатался на карусели в Припяти 21:18
Федун рассказал, как падение цен на нефть отразится на "Спартаке" 20:47
Глава Ставрополья дал совет вегетарианке, у которой изъяли истощенную дочь 19:20
В Германии появились первые жертвы коронавируса 19:08
В Москве госпитализирована актриса Галина Киндинова 19:06
Представитель певицы МакSим рассказала о ее состоянии после выписки 18:59
По "Парку Юрского периода" снимут сериал 18:50
Джим Керри вернется к образу Маски 18:41
Kia Cerato GT Line: за что просят 1,4 млн рублей 18:00
Эксперт: Россияне все чаще выбирают прагматичные подарки 17:42
Биржа в Нью-Йорке приостановила торги после обвала индекса S&P 500 на 7% 17:39
Оперативный штаб призвал позвонить в "скорую" пассажиров девяти рейсов 17:33
В Госдуме рассказали о рисках для россиян от падения рубля 17:31
Минприроды предложило обнулить тарифы за раздельный сбор мусора 17:24
Темпы роста числа зараженных COVID-19 в Южной Корее снизились 17:07
Видео: пассажир выпал из покатившегося под уклон микроавтобуса 17:00
Карпин об игре "Ростова" в матче с ЦСКА: Это была катастрофа 16:39
Якутские власти объяснили происхождение контейнера с мертвыми животными 16:32
Пять процедур, без которых за руль лучше не садиться 16:30
В Петербурге три автомобиля протаранили маршрутку 16:22
Итальянские знаменитости запустили в соцсетях кампанию #ЯОстанусьДома 16:17
Число заболевших в России коронавирусом увеличилось до 20 человек 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
09.03.2020 20:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Есть новые заболевшие, но их единицы

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград) , Анна Скрипка (Липецк - Белгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
Все выявленные случаи заражения вирусом в стране, по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, обусловлены поездками нашими гражданами за рубеж, и в частности в Италию. В итоге число случаев заражения вирусом в стране за сутки возросло до 20. Все заболевшие в срочном порядке были помещены под карантин.

Три новых случая коронавируса в Липецкой и один - в Белгородской области заставили жителей регионов немало понервничать: "И до нас добралось". В Липецке в стационаре инфекционной больницы помещены трое заболевших: супружеская пара и еще одна женщина. Все они вернулись из поездки по Италии и почувствовали себя плохо, уже когда успели отойти от туристических впечатлений. Еще пять человек, контактировавших с ними, - в обсервации. За ними наблюдают медики, и пока никаких симптомов болезни у этих людей нет.

В Белгороде изолированы пока лишь родители девушки, которая госпитализирована в Москве. Она постоянно живет и работает в столице, и вирус скорее всего подхватила тоже в Италии: туда вместе с родителями и молодым человеком ездила недели две назад.

9 марта оперативный штаб сообщил, что число случаев заражения вирусом в стране за сутки возросло до 20

И врачи, и чиновники подчеркивают: все эти случаи - не повод для паники. Белгородцам строго напомнили: на территории области заболевших нет. В Липецке же решили подстраховаться: местные власти распорядились активнее дезинфицировать все общественные места. Теперь торговые центры, кафе, рестораны, учреждения культуры, а также общественный транспорт будут усиленно промываться. По-новому теперь смотрят и на режим работы на предприятиях и в организациях: героическое стремление пережить простуду на ногах кануло в прошлое - как только у сотрудника появляются симптомы вирусного заболевания, теперь призывают немедленно освобождать от работы.

...Посещала Италию и жительница Калининграда, которая, как и другие россияне, недавно заразились коронавирусом нового типа. Сейчас она находится в изолированном боксе. Карантин продлится до полного выздоровления пациентки.

Фото: EPA/LAURENT GILLIERON
Чехия и Польша вводят проверки на границе с Германией из-за коронавируса

Как рассказал глава региона Антон Алиханов, заболевание протекает в очень легкой форме. Калининградка чувствует себя хорошо.

- Специалисты обследовали членов семьи, друзей и близких женщины. А также всех, с кем она могла контактировать после возвращения из поездки. Ни у кого коронавирус не подтвердился, - отметил губернатор.

По данным регионального минздрава, медицинские организации области полностью готовы к приему пациентов инфекционного профиля. В пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль. За два месяца специалисты обследовали более 170 тысяч пассажиров. Кстати, в каком-то смысле Калининградской области "повезло" - в регионе создана серьезная инфекционная служба. Она прошла все необходимые тестирования, в том числе по работе с особо опасными инфекциями.

Москва

Плюс три, минус один

В Москве 9 марта подтвердились три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в столице достигло девяти человек, один из них уже выздоровел и выписан.

Все вновь заболевшие прибыли в столицу из Италии и находятся в инфекционных боксах. Удалось определить и людей, с которыми контактировали пациенты до изоляции - их сейчас обследуют.

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что у двоих пациентов заболевание проходит в легкой форме, у третьей пациентки - состояние средней тяжести. Ей оказывает помощь бригада врачей.

Фото: REUTERS
Armani пожертвовал больше 1 миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Двое заболевших - семейная пара, до госпитализации они не ходили на работу и не общались с большим числом людей. Третья пациентка была в Италии в командировке, ее госпитализировали вместе с мужем. Детей поместили под наблюдение в обсервационный центр.

"Пассажирам рейсов, которыми прилетели заболевшие, оперативно с помощью СМС сообщили о необходимости перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать "скорую помощь", - отметили в штабе. - В службу "Скорой помощи" уже поступают звонки от пассажиров. Каждому из них будет проведен медосмотр и у каждого возьмут пробу для анализов. Установить быстро личности всех прибывших удалось, так как еще на борту было проведено анкетирование пассажиров".

Все девять заболевших вернулись в Москву из Италии. Тем, кто летел с ними одним рейсом, необходимо позвонить в "Скорую помощь" по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать больницы или поликлиники.

Список рейсов:

- SU 2613 Милан - Москва (20.02.2020);

- SU 2322 Москва - Мюнхен (22.02.2020);

- 9U 175 Кишинев - Москва (24.02.2020);

- SU 2323 Мюнхен - Москва (26.02.2020);

- Рейс SU 2417 Милан - Москва (26.02.2020);

- SU 2413 Милан - Москва (29.02.2020);

- "Уральские авиалинии" 3510 Верона - Москва (29.02.2020);

- S7 3586 Верона - Москва (01.03.2020).

- Рейс DP 804 Бергамо - Москва (01.03.2020).

Подготовил Александр Мелешенко

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица ЦФО Липецкая область Липецк СЗФО Калининградская область Калининград ЦФО Москва ЦФО Белгородская область Белгород Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Соцвыплаты проиндексируют, несмотря на падение рубля
Паника на нефтяном рынке привела к обвалу валют и акций по всему миру
МЭА ожидает нормализации спроса на нефть во втором полугодии 2020 года
Минфин отменит аукционы по размещению госдолга до успокоения рынка
ВОЗ готовится объявить пандемию коронавируса COVID-19
Коронавирус. Хроника распространения
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье