Все выявленные случаи заражения вирусом в стране, по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, обусловлены поездками нашими гражданами за рубеж, и в частности в Италию. В итоге число случаев заражения вирусом в стране за сутки возросло до 20. Все заболевшие в срочном порядке были помещены под карантин.

Три новых случая коронавируса в Липецкой и один - в Белгородской области заставили жителей регионов немало понервничать: "И до нас добралось". В Липецке в стационаре инфекционной больницы помещены трое заболевших: супружеская пара и еще одна женщина. Все они вернулись из поездки по Италии и почувствовали себя плохо, уже когда успели отойти от туристических впечатлений. Еще пять человек, контактировавших с ними, - в обсервации. За ними наблюдают медики, и пока никаких симптомов болезни у этих людей нет.

В Белгороде изолированы пока лишь родители девушки, которая госпитализирована в Москве. Она постоянно живет и работает в столице, и вирус скорее всего подхватила тоже в Италии: туда вместе с родителями и молодым человеком ездила недели две назад.

9 марта оперативный штаб сообщил, что число случаев заражения вирусом в стране за сутки возросло до 20

И врачи, и чиновники подчеркивают: все эти случаи - не повод для паники. Белгородцам строго напомнили: на территории области заболевших нет. В Липецке же решили подстраховаться: местные власти распорядились активнее дезинфицировать все общественные места. Теперь торговые центры, кафе, рестораны, учреждения культуры, а также общественный транспорт будут усиленно промываться. По-новому теперь смотрят и на режим работы на предприятиях и в организациях: героическое стремление пережить простуду на ногах кануло в прошлое - как только у сотрудника появляются симптомы вирусного заболевания, теперь призывают немедленно освобождать от работы.

...Посещала Италию и жительница Калининграда, которая, как и другие россияне, недавно заразились коронавирусом нового типа. Сейчас она находится в изолированном боксе. Карантин продлится до полного выздоровления пациентки.

Как рассказал глава региона Антон Алиханов, заболевание протекает в очень легкой форме. Калининградка чувствует себя хорошо.

- Специалисты обследовали членов семьи, друзей и близких женщины. А также всех, с кем она могла контактировать после возвращения из поездки. Ни у кого коронавирус не подтвердился, - отметил губернатор.

По данным регионального минздрава, медицинские организации области полностью готовы к приему пациентов инфекционного профиля. В пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль. За два месяца специалисты обследовали более 170 тысяч пассажиров. Кстати, в каком-то смысле Калининградской области "повезло" - в регионе создана серьезная инфекционная служба. Она прошла все необходимые тестирования, в том числе по работе с особо опасными инфекциями.

Москва

Плюс три, минус один

В Москве 9 марта подтвердились три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в столице достигло девяти человек, один из них уже выздоровел и выписан.

Все вновь заболевшие прибыли в столицу из Италии и находятся в инфекционных боксах. Удалось определить и людей, с которыми контактировали пациенты до изоляции - их сейчас обследуют.

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что у двоих пациентов заболевание проходит в легкой форме, у третьей пациентки - состояние средней тяжести. Ей оказывает помощь бригада врачей.

Двое заболевших - семейная пара, до госпитализации они не ходили на работу и не общались с большим числом людей. Третья пациентка была в Италии в командировке, ее госпитализировали вместе с мужем. Детей поместили под наблюдение в обсервационный центр.

"Пассажирам рейсов, которыми прилетели заболевшие, оперативно с помощью СМС сообщили о необходимости перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать "скорую помощь", - отметили в штабе. - В службу "Скорой помощи" уже поступают звонки от пассажиров. Каждому из них будет проведен медосмотр и у каждого возьмут пробу для анализов. Установить быстро личности всех прибывших удалось, так как еще на борту было проведено анкетирование пассажиров".

Все девять заболевших вернулись в Москву из Италии. Тем, кто летел с ними одним рейсом, необходимо позвонить в "Скорую помощь" по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать больницы или поликлиники.

Список рейсов:

- SU 2613 Милан - Москва (20.02.2020);

- SU 2322 Москва - Мюнхен (22.02.2020);

- 9U 175 Кишинев - Москва (24.02.2020);

- SU 2323 Мюнхен - Москва (26.02.2020);

- Рейс SU 2417 Милан - Москва (26.02.2020);

- SU 2413 Милан - Москва (29.02.2020);

- "Уральские авиалинии" 3510 Верона - Москва (29.02.2020);

- S7 3586 Верона - Москва (01.03.2020).

- Рейс DP 804 Бергамо - Москва (01.03.2020).

Подготовил Александр Мелешенко