Новости

Глава Ставрополья дал совет вегетарианке, у которой изъяли истощенную дочь 19:20
В Германии появились первые жертвы коронавируса 19:08
В Москве госпитализирована актриса Галина Киндинова 19:06
Представитель певицы МакSим рассказала о ее состоянии после выписки 18:59
По "Парку Юрского периода" снимут сериал 18:50
Джим Керри вернется к образу Маски 18:41
Kia Cerato GT Line: за что просят 1,4 млн рублей 18:00
Эксперт: Россияне все чаще выбирают прагматичные подарки 17:42
Биржа в Нью-Йорке приостановила торги после обвала индекса S&P 500 на 7% 17:39
Оперативный штаб призвал позвонить в "скорую" пассажиров девяти рейсов 17:33
В Госдуме рассказали о рисках для россиян от падения рубля 17:31
Минприроды предложило обнулить тарифы за раздельный сбор мусора 17:24
Темпы роста числа зараженных COVID-19 в Южной Корее снизились 17:07
Видео: пассажир выпал из покатившегося под уклон микроавтобуса 17:00
Карпин об игре "Ростова" в матче с ЦСКА: Это была катастрофа 16:39
Якутские власти объяснили происхождение контейнера с мертвыми животными 16:32
Пять процедур, без которых за руль лучше не садиться 16:30
В Петербурге три автомобиля протаранили маршрутку 16:22
Итальянские знаменитости запустили в соцсетях кампанию #ЯОстанусьДома 16:17
Число заболевших в России коронавирусом увеличилось до 20 человек 16:04
Павел Мамаев забил первый мяч после выхода из тюрьмы 15:50
В НАО найден мертвым начальник антинаркотического отдела полиции 15:46
Столетие БГУ внесено в список памятных дат ЮНЕСКО 15:43
Легендарный актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет 15:35
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
09.03.2020 20:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Что делать, чтобы не заболеть

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
В департаменте здравоохранения Москвы подготовили ответы на все наиболее распространенные вопросы о коронавирусной инфекции. Ниже приведена краткая выдержка из них, с полным перечнем ответов можно ознакомиться на сайте ведомства.

Как уже сообщала "РГ", указом мэра о повышенной готовности Москвы Сергея Собянина расширен список стран, после посещения которых москвичам и гостям города необходима самоизоляция. В их число входят Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия и Испания. Если вы вернулись из одной из них, необходимо сообщить о своем возвращении на "горячую линию" департамента здравоохранения: +7(495)870-45-09.

Отвечая на вопрос, с какого дня считать посещение этих стран опасным для себя и других горожан с точки зрения заражения, на "горячей линии" "РГ" пояснили: если человек чувствует себя нормально и у него нет никаких проявлений заражения вирусом, то к дате приезда в Москву нужно прибавить 14 дней.

ВОЗ готовится объявить пандемию коронавируса COVID-19

- Если после двух недель с даты возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу самочувствие в порядке, значит все хорошо и больше никуда звонить не нужно.

- Если же этот временной промежуток еще не прошел, нужно сообщить, что вы приехали и находитесь в режиме самоизоляции. Нужен больничный? После звонка на "горячую линию" курьер вам привезет его домой. Это касается и всех ваших близких - дети не ходят в детсад и школу, другие родственники - на работу, если вы живете в одной квартире. В указе мэра подчеркивается: "Во время вынужденного отсутствия на работе вы не теряете заработную плату. Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия даже здоровым людям, которые были в странах, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Поэтому если у вас нет симптомов заражения, за больничным листом просьба НЕ ходить в поликлинику".

Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена

- Чувствуете себя плохо, есть признаки коронавируса? Повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание? В подавляющем большинстве случаев данные симптомы могут быть связаны с обычным ОРВИ. Тем не менее нужно вызвать "скорую помощь" по телефону 103.

Фото: Damien MEYER / AFP
В Германии появились первые жертвы коронавируса

- Новый коронавирус передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Может он распространяться и когда больной касается любой загрязненной поверхности, например, дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками. Значит их надо держать в чистоте, часто мыть их с мылом или использовать дезинфицирующее средство. Немытыми руками стараться не касаться рта, носа или глаз (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). На работе регулярно очищать поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

- Новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), и осложнения у нее могут быть такие же, как и у других ОРВИ: пневмония, бронхит, синусит и другие.

- Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. Обследованию подлежат: 1) прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией; 2) лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где зафиксированы случаи заболевания; 3) лица, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией. Пробу для анализа берет медработник. Во всех остальных случаях анализ не проводится. Лаборатории частных медицинских организаций не проводят исследования на выявление новой коронавирусной инфекции.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Соцвыплаты проиндексируют, несмотря на падение рубля
Паника на нефтяном рынке привела к обвалу валют и акций по всему миру
МЭА ожидает нормализации спроса на нефть во втором полугодии 2020 года
Минфин отменит аукционы по размещению госдолга до успокоения рынка
ВОЗ готовится объявить пандемию коронавируса COVID-19
Коронавирус. Хроника распространения
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье