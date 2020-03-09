Как уже сообщала "РГ", указом мэра о повышенной готовности Москвы Сергея Собянина расширен список стран, после посещения которых москвичам и гостям города необходима самоизоляция. В их число входят Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия и Испания. Если вы вернулись из одной из них, необходимо сообщить о своем возвращении на "горячую линию" департамента здравоохранения: +7(495)870-45-09.

Отвечая на вопрос, с какого дня считать посещение этих стран опасным для себя и других горожан с точки зрения заражения, на "горячей линии" "РГ" пояснили: если человек чувствует себя нормально и у него нет никаких проявлений заражения вирусом, то к дате приезда в Москву нужно прибавить 14 дней.

- Если после двух недель с даты возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу самочувствие в порядке, значит все хорошо и больше никуда звонить не нужно.

- Если же этот временной промежуток еще не прошел, нужно сообщить, что вы приехали и находитесь в режиме самоизоляции. Нужен больничный? После звонка на "горячую линию" курьер вам привезет его домой. Это касается и всех ваших близких - дети не ходят в детсад и школу, другие родственники - на работу, если вы живете в одной квартире. В указе мэра подчеркивается: "Во время вынужденного отсутствия на работе вы не теряете заработную плату. Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия даже здоровым людям, которые были в странах, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Поэтому если у вас нет симптомов заражения, за больничным листом просьба НЕ ходить в поликлинику".

Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена

- Чувствуете себя плохо, есть признаки коронавируса? Повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание? В подавляющем большинстве случаев данные симптомы могут быть связаны с обычным ОРВИ. Тем не менее нужно вызвать "скорую помощь" по телефону 103.

- Новый коронавирус передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Может он распространяться и когда больной касается любой загрязненной поверхности, например, дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками. Значит их надо держать в чистоте, часто мыть их с мылом или использовать дезинфицирующее средство. Немытыми руками стараться не касаться рта, носа или глаз (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). На работе регулярно очищать поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

- Новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), и осложнения у нее могут быть такие же, как и у других ОРВИ: пневмония, бронхит, синусит и другие.

- Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. Обследованию подлежат: 1) прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией; 2) лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где зафиксированы случаи заболевания; 3) лица, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией. Пробу для анализа берет медработник. Во всех остальных случаях анализ не проводится. Лаборатории частных медицинских организаций не проводят исследования на выявление новой коронавирусной инфекции.