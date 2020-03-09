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09.03.2020 22:59
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" споткнулся

"Красно-белые" потерпели первое поражение после зимнего перерыва
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 50(8104)
Лидер отечественного чемпионата питерский "Зенит" в заключительном матче 21-го тура Премьер-лиги не смог на своей арене взломать защиту "Уфы" - 0:0 и дал конкурентам возможность сократить отставание. Ближе всех к питерцам подобрался "Краснодар", одолевший в Москве воспрянувший было "Спартак".

После того как "красно-белые" в красивом стиле сначала обыграли "Динамо", а потом выбили из Кубка ЦСКА, болельщики москвичей наверняка рассчитывали, что победная серия продолжится и в матче со второй командой чемпионата. И поначалу для оснований для спартаковского оптимизма было более чем достаточно. Казалось, кураж, который хозяева поймали несколько дней назад в игре с армейцами, продолжал их нести к чужим воротам и теперь. Только в отличие от ЦСКА "Краснодар" стерпел, а после перерыва и вовсе вышел вперед. Пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова, реализовал экс-форвард "Спартака" Ари. Статистика у 34-летнего нападающего в матчах с бывшей командой, конечно, потрясающая: уже восемь мячей в 11 встречах. Нынешний гол в итоге оказался победным. "Красно-белые", отыгравшие в Кубке 120 эмоциональных минут, в концовке игры заметно подсели и не сумели организовать даже сколь-нибудь внятный навал.

Экс-спартаковец Ари забил уже восемь мячей в 11 матчах против бывшей команды

- Безусловно, мы очень расстроены из-за результата, - удрученно констатировал после матча главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Считаю, что проиграли незаслуженно. Было много моментов в первом тайме - как и количественно, так и качественно. А после того, как пропустили, было сложно. В "Краснодаре" хороший подбор игроков, в том числе Ари.

Как бы привлекательно ни выглядел временами "Спартак", в турнирной таблице это никак не отражается. Поражение от "Краснодара" стало для "красно-белых" уже третьим в последних четырех матчах. От зоны переходных матчей подопечных Доменико Тедеско отделяют всего три очка.

А вот "быки", как еще называют краснодарскую команду, нынче решают совсем другие задачи. Успех в Москве вернул их на чистое второе место, даже несмотря на победы "Ростова" и "Локомотива". Ростовчане, к слову, на домашнем стадионе обыграли прямого конкурента, ЦСКА - 3:2. И этот матч заслуживает отдельных слов. Главный судья встречи Владислав Безбородов назначил в пользу "Ростова" два пенальти, из которых был реализован лишь один, и удалил двух армейцев, Ильзата Ахметова и Вадима Карпова. И все равно гости могли спасти игру, но в концовке не забили свой пенальти. Неудивительно, что главный тренер победителей Валерий Карпин назвал игру своих подопечных "катастрофой".

Судья принял решение, мы обязаны его уважать, безусловно, в свою очередь отметил Сергей Овчинников, подменявший дисквалифицированного наставника ЦСКА Виктора Гончаренко. - Но хотелось бы, чтобы все желтые или назначения тех или иных стандартных положений, будто то пенальти, угловые или штрафные, трактовались в одном ключе. Нам трудно понять, но сложилось так, как сложилось.

Статистика

"Оренбург" - "Арсенал" - 2:0.

Голы: Деспотович, 13, 77.

"Динамо" - "Тамбов" - 1:0.

Гол: Комличенко, 34.

"Рубин" - "Крылья Советов" - 0:1.

Гол: Попович, 42.

"Сочи" - "Урал" - 2:0.

Голы: Мостовой, 35; Заика, 64.

"Локомотив" - "Ахмат" - 1:0.

Гол: Эдер, 32.

"Ростов" - ЦСКА - 3:2.

Голы: Еременко, 31; Попов, 53 (пенальти); Мамаев, 63 - Сигурдссон, 25; Осипенко, 75 (автогол).

"Спартак" - "Краснодар" - 0:1.

Гол: Ари, 71 (пенальти).

"Зенит" - "Уфа" - 0:0.

ЦСКА проиграл "Ростову" в 21 туре чемпионата РПЛ
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