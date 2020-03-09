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09.03.2020 09:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы вузы России с самым дорогим обучением

Текст: Ирина Ивойлова
Цена обучения в элитных вузах приблизилась к миллиону рублей в год! Самые дорогие - программы двойных дипломов в МГИМО и "Вышке", менеджмент в МГУ и СПбГУ, все специальности консерватории им. Чайковского и "стоматология" в ведущих вузах. Речь идет о бакалавриате и специалитете дневной формы.
Фото: Борис Кавашкин / ТАСС Фото: Борис Кавашкин / ТАСС
Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

При этом более 56 процентов выпускников школ хотят получить высшее образование. К слову, среди них немало троечников! Такие данные приводятся в исследовании ВШЭ, которое посвящено образовательным притязаниям современной молодежи. Исследование длилось несколько лет. И вот что показало: почти 43 процента школьников из сел и деревень хотели когда-нибудь получить высшее образование и планировали поступать в бакалавриат или магистратуру, или аспирантуру, или даже получить два высших образования. На колледжи нацеливались всего 27 процентов учеников.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские вузы вошли в новые рейтинги QS лучших университетов мира

В маленьких городках с населением до 100 тысяч о вузах мечтали 60 процентов школьников. А в Москве и Санкт-Петербурге - больше 73 процентов.

Исследователи из "Вышки" посмотрели, как оценки по двум главным школьным предметам - алгебре и русскому языку - влияют на выбор дальнейшего места учебы. 83 процента отличников решили, что без высшего образования и научной карьеры им никак не обойтись. Самое интересное, что среди троечников тоже было немало тех, кто собрался идти в вузы. Таких было 35 процентов!

- Этому есть объяснение. В России существует установка, что высшее образование является большой ценностью и нужно само по себе. Совсем не обязательно, что выпускники планируют поступать в топовые вузы, это могут быть региональные, не очень сильные университеты, - рассказала "РГ" одна из авторов исследования, Маргарита Кирюшина, - В итоге в вузах у нас хотят учиться гораздо больше выпускников школ, чем, например, в Австрии, Польше.

Топ-10 университетов по стоимости (цена за год)

1. МГИМО - международные финансы и управление инвестициями (совместно с Редингским университетом в Великобритании) - 950 тысяч рублей;

2. ВШЭ - программа двух дипломов ВШЭ и Лондонского университета (экономика и управление) - 880 тысяч рублей;

3. Московская государственная консерватория - 574 тысячи рублей;

4. МГУ (менеджмент) - 540 тысяч рублей;

5. СПбГУ (международный менеджмент) - 506 тысяч рублей (2019 год);

6. МГМА (стоматология) - 450 тысяч рублей;

7. Московский государственный медико-стоматологический университет (стоматология) - 450 тысяч рублей;

8. РЭУ им.Плеханова (дизайн) - 446 тысяч рублей;

9. Финансовый университет при правительстве РФ (экономика, международный финансовый факультет) - 440 тысяч рублей (проект);

10. РУДН (стоматология) - 390 тысяч рублей.

Топ-10 специальностей и лучшие вузы по качеству преподавания этих дисциплин (предметный рейтинг QS)

1. Лингвистика - МГУ, СПбГУ;

2. Физика и астрономия - МГУ, МФТИ;

3. Математика - МГУ, СПбГУ;

4. Политика и международные отношения - ВШЭ;

5. Инженерия, добыча полезных ископаемых - СПГУ (Горный университет);

6. Исполнительские виды искусства - Московская государственная консерватория;

7. Социология - ВШЭ;

8. Социальная политика и управление - ВШЭ;

9. История - МГУ, ВШЭ;

10 Философия - МГУ.

Топ-10 университетов по комфортности обучения для студентов (общежития, питание, расходы на транспорт, спортивные секции, обратная связь с деканатом, ректоратом и другое)

1. МИФИ;

2. РАНХиГС;

3. СПбГУ;

4. МГИМО;

5. МГЛУ;

6. Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина;

7. РЭУ им.Плеханова;

8. ЛЭТИ;

9. Финансовый университет при правительстве;

10. Новосибирский государственный технический университет.

Общество Образование Наука и образование МГИМО Наука и образование МГУ им. Ломоносова Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург

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